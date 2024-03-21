Главная » #В стране

Выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Число посетителей международного форума «Россия» достигло девяти миллионов человек. Юбилейным гостем стал Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Интересно, что мальчику как раз девять лет. Такая магия чисел получилась.

#В стране

Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения, — рассказала мама Александра Маркевич.

Для всей семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. А главным подарком стал сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции всех регионов страны. Всех гостей ждут культурно-развлекательные события каждый день. Например, у стенда Донского региона можно «собирать урожай» в игре «Битва комбайнов».

Хорошая новость, что работу выставки продлили. Теперь посетить форум «Россия» можно до 8 июля.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Россия Ростовская область форум
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика