Выставку «Россия» посетил девятимиллионный гость

Число посетителей международного форума «Россия» достигло девяти миллионов человек. Юбилейным гостем стал Андрей Баторов. Он приехал вместе с родителями Александрой, Станиславом и младшей сестрой Софией. Интересно, что мальчику как раз девять лет. Такая магия чисел получилась.

Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения, — рассказала мама Александра Маркевич.

Для всей семьи провели экскурсию по экспозиции в павильоне №59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. А главным подарком стал сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции всех регионов страны. Всех гостей ждут культурно-развлекательные события каждый день. Например, у стенда Донского региона можно «собирать урожай» в игре «Битва комбайнов».

Хорошая новость, что работу выставки продлили. Теперь посетить форум «Россия» можно до 8 июля.