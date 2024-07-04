Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

У Международной выставки на ВДНХ очередной рекорд — 18 млн гостей. Новым юбилейным посетителем стала Елизавета Савина из Владимира. Она выиграла семейное путешествие в Омскую область. Подарочный сертификат гости получили всей семьей.

Уже восемь месяцев выставка создаёт настроение для посетителей и помогает больше узнать о нашей стране. За 247 дней провели 65 тысяч бесплатных экскурсий и 15 тысяч деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Ростовская область на своем стенде достойно представила регион. Там всем рассказали о рекордных сборах зерновых культур и уникальных объектах промышленного туризма.

В последние дни работы на выставке-форуме состоится масштабный фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». Все желающие смогут погрузиться в историю, особенности и традиции разных народов и познакомиться с красотой национальных культур.

Работа форума завершится 8 июля, но его история на этом не заканчивается. Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.