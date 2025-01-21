Выставка, посвящённая рассказу А.П. Чехова «Каштанка», открылась в библиотеке Таганрога

Экспозиция открылась 21 января в концертно-выставочном зале библиотеки имени А.П. Чехова.

«Культурный проект, приуроченный к 165-летию писателя и проходящий в рамках Чеховской декады, вызвал большой интерес у таганрожцев. Выставка стала первой в своем роде в городе. Здесь представлены детские рисунки, присланные за много лет, из разных стран мира, на международный конкурс «А.П. Чехов и герои его произведений», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отдельная страница выставки — экспонаты из мира циркового искусства, подготовленные Дмитрием Артемьевым, представителем известной цирковой династии.

Кроме того, в экспозиции представлены издания чеховской «Каштанки», вышедшие в свет в разные годы, а также художественные произведения, героями, которых являются собаки.

Выставка продолжит свою работу до 2 февраля.

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Фото Сергея Плишенко