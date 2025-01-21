Главная » Культура

Выставка, посвящённая рассказу А.П. Чехова «Каштанка», открылась в библиотеке Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Экспозиция открылась 21 января в концертно-выставочном зале библиотеки имени А.П. Чехова.

Культура

«Культурный проект, приуроченный к 165-летию писателя и проходящий в рамках Чеховской декады, вызвал большой интерес у таганрожцев. Выставка стала первой в своем роде в городе. Здесь представлены детские рисунки, присланные за много лет, из разных стран мира, на международный конкурс «А.П. Чехов и герои его произведений», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отдельная страница выставки — экспонаты из мира циркового искусства, подготовленные Дмитрием Артемьевым, представителем известной цирковой династии.

Кроме того, в экспозиции представлены издания чеховской «Каштанки», вышедшие в свет в разные годы, а также художественные произведения, героями, которых являются собаки.

Выставка продолжит свою работу до 2 февраля.

Подробнее о мероприятиях Чеховской декады смотрите здесь.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Светлана Камбулова Таганрог Чехов Чеховская библиотека Чеховская декада
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru