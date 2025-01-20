Более 90 мероприятий пройдут в Таганроге к 165-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова

20 января в Таганроге стартовала декада мероприятий, приуроченных к 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Программу декады, в которую вошли более 90 разноплановых событий, назвали «Родному городу — и миру».

«С 20 по 31 января в городских учреждениях культуры и образования запланировано свыше 90 событий, включая выставки, мастер-классы, экскурсии, литературно-музыкальные вечера, квесты, акции и кинопоказы. Одним из ключевых событий декады станет выставка, открывающаяся 21 января в концертно-выставочном зале библиотеки имени А.П. Чехова. Экспозиция посвящена одному произведению — рассказу «Каштанка», — сообщила города Таганрога Светлана Камбулова.

Еще одна выставка «Город Чехова в городе Таганроге» 21 января откроется в Таганрогском художественном музее. 24 января Таганрогский музей-заповедник подведет итоги регионального конкурса «Эпоха Антоши Чехонте». В Молодежном центре в этот день состоится художественно-театральный вернисаж «Чеховские герои».

25 января библиотека им. А.П. Чехова примет участников «Чеховского диктанта». 29 января — в день рождения А.П. Чехова — здесь состоится Всероссийская акция «Читаем Чехова вместе» и откроется выставка «А.П. Чехов на таганрогской сцене». В школах города проведут чеховские уроки.

Тематические акции, экскурсии, выставки подготовили чеховские музеи. Спектакли по произведениям нашего великого земляка в течение декады представит зрителям драматический театр, носящий имя писателя.

«Уверена, что 2025-й — станет годом активного погружения в творчество и наследие Антона Павловича Чехова и даст возможность жителям и гостям города ещё раз прикоснуться к великому наследию русской литературы», — подчеркнула Светлана Камбулова.

С полной программой Чеховской декады можно познакомиться здесь.

Фото Сергея Плишенко