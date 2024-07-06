Выставка «На рубеже эпох и страже мира» работает в музейном комплексе «Самбекские высоты»

В фойе информационно-выставочного центра музея «Самбекские высоты» расположилась передвижная выставка «На рубеже эпох и страже мира», организованная представителями мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Выставка посвящена 1000-летию Бреста и 75-летию освобождения республики Беларусь от фашистских захватчиков.

В фотоматериалах выставки нашли отражение периоды строительства Брест-Литовской крепости на месте древнего города, история Бреста (Берестья, Брест-Литовска), события Первой мировой войны, начала Великой Отечественной, оборона крепости в июне-июле 1941-го. На фото запечатлены защитники крепости, среди которых есть юные музыканты полкового духового оркестра Брестского гарнизона — уроженцы Ростовской области Петя Котельников и Володя Казьмин.

Брестская крепость стала символом стойкости, героизма и воинской доблести советских солдат и офицеров. Подвиг её защитников в книге «Брестская крепость» описал советский писатель-фронтовик Сергей Смирнов. Его фотографии также представлены на выставке.

Выставка «На рубеже эпох и страже мира» повествует о роли мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в сохранении народной памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне.

В 2024 году Беларусь отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации. В честь этой даты в музее «Самбекские высоты» проводятся памятные мероприятия и выставка «На рубеже эпох и страже мира» — одно из них.

Выставка ждет посетителей до конца августа.

Фото музея «Самбекские высоты»