Выпускникам Политехнического института в Таганроге вручили дипломы

В ДК «Фестивальный» прошла церемония вручения дипломов выпускникам среднего профессионального образования Политехнического института (филиала) ДГТУ в Таганроге. Каждый пятый выпускник – 50 человек из 250 – окончил учебное заведение с отличием.

Поздравить юношей и девушек с окончанием учёбы и вступлением во взрослую жизнь пришли председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, заместитель главы администрации города Ирина Голубева, многочисленные представители предприятий-партнёров ДГТУ.

Как отметила в своём выступлении глава города, многие из ребят активно проявили себя не только в учёбе, но и в общественной жизни ДГТУ и города. Значит, таганрогские предприятия пополнятся не просто молодыми специалистами, но и неравнодушными людьми, болеющими душой за родной город.

«Дорогие выпускники! Мы точно знаем, что ваш ум, ваши руки, ваш труд будут закладывать основы будущего Таганрога. Пусть это будущее будет успешным. Счастья и удачи вам на новом этапе жизни!» – пожелала Инна Титаренко.

В свою очередь генеральный директор завода «Красный гидропресс» Владимир Горлов максимально высоко оценил шансы молодых специалистов на трудоустройство. Ведь сегодня кадрового пополнения с нетерпением ждут практически все крупные предприятия города, Ростовской области и страны.

Неделей ранее, 28 июня Инна Титаренко от имени депутатского корпуса Таганрога приветствовала выпускников Таганрогского механического колледжа, вручив им дипломы об окончании учебного заведения. В 2024 году колледж окончили 412 человек. Выпускной вечер также проходил в ДК «Фестивальный».

Источник: городская Дума Таганрога