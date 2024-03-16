Главная » Выборы Президента РФ

Выборы Президента РФ: на Дону в первый день проголосовало 36% избирателей

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Вчера, 15 марта, в первый день голосования на выборах Президента РФ явка в Ростовской области составила 36%. Предварительные итоги сообщила региональная Избирательная комиссия.

Выборы Президента РФ

Это с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно.

Таким образом, дистанционно проголосовали более 60 % от всех подавших заявления для участия в ДЭГ. Однако, эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно вплоть до 20.00 17 марта, — пишет источник.

Сегодня, 16 марта, — второй день голосования. Напоминаем, что в донском регионе работает более 2,5 тысяч избирательных участков, которые открыты с 08.00 до 20.00. Принять участие в выборах главы государства могут свыше 3 млн. избирателей, из них более 18 тысяч – впервые голосующие.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика