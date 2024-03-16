Вчера, 15 марта, в первый день голосования на выборах Президента РФ явка в Ростовской области составила 36%. Предварительные итоги сообщила региональная Избирательная комиссия.

Это с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно.

Таким образом, дистанционно проголосовали более 60 % от всех подавших заявления для участия в ДЭГ. Однако, эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно вплоть до 20.00 17 марта, — пишет источник.

Сегодня, 16 марта, — второй день голосования. Напоминаем, что в донском регионе работает более 2,5 тысяч избирательных участков, которые открыты с 08.00 до 20.00. Принять участие в выборах главы государства могут свыше 3 млн. избирателей, из них более 18 тысяч – впервые голосующие.

Фото Владимира Прозоровского