Вячеслав Вишневецкий рассказал об уникальности проходящих выборов

Сегодня, 16 марта, в Таганроге продолжается второй день голосования на выборах Президента РФ. Избирательный участок № 2149 расположен в корпусе «Е» ИТА ЮФУ (ул. Шевченко, 2).

Поднимаюсь по ступеням в холл этого учебно-лабораторного корпуса . Навстречу мне выходит женщина старше средних лет.

— Вы с выборов? Как впечатления? – обращаюсь к ней.

— Очень хорошие ребята – вежливые, культурные, доброжелательные, — делится она. – Рада, что у нас – такая молодежь. Да вы сами сейчас увидите.

В холле – длинный ряд столов, за ними – члены участковой избирательной комиссии № 2149, но исключительно женщины. Впрочем, парни, о которых рассказывала избирательница, здесь тоже присутствуют. Это – волонтеры из числа местных студентов, готовые прийти на помощь каждому.

К этим выборам была особенно тщательная подготовка, — делится председатель УИК № 2149, заместитель директора ИНЭП ЮФУ Вячеслав Вишневецкий, у которого – более чем 20-летний стаж работы в избирательных комиссиях. – Все-таки это – главные выборы страны. Они отличаются от всех предыдущих тем, что мы впервые выбираем президента в течение трех дней. У нас есть возможность провести голосование и вне помещения избирательного участка – для тех избирателей, которые по уважительной причине не могут прийти на участок. Прошел федеральный проект «ИнформУИК»: мы заранее обошли всех наших избирателей и собрали обратную связь. Но таганрожцы могут и теперь пригласить нас на дом, позвонив по телефону или передав приглашение через родственников, соседей, знакомых. Мы принимаем такие заявки до 14 часов 17 марта, связываемся с такими избирателями, договариваемся, когда им будет удобнее принять нас.

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Вячеслав Вишневецкий также напомнил, что на этих выборах работает программа «Мобильный избиратель» для тех, кто в период проведения выборов находятся не на своих участках.

Те избиратели, которые заранее подали заявления у нас в пункте приема, включены в наши списки. Соответственно, те наши избиратели, которые голосуют на других участках, из наших списков исключены. То есть любой гражданин может проголосовать только один раз, на одном участке. К тому же Ростовская область вошла в перечень регионов, в которых доступно дистанционное электронное голосование с помощью ЕПГУ — Единого портала государственных и муниципальных услуг, — отметил он.

Юрий СОМКО, фото автора