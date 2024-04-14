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Второй этап благоустройства рощи «Дубки» в Таганроге планируют завершить в мае

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До конца мая в Таганроге планируется ввести в эксплуатацию детский игровой комплекс в роще «Дубки» — он будет финалом второго этапа реконструкции природного парка, сообщает ДОМ.РФ. Сейчас здесь идет установка деревянного корабля.

Благоустройство

О ходе проведенных работ в таганрогской роще рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов на встрече с представителями местных властей и Совета Федерации.

Реконструкция «Дубков» — один из первых проектов в дорожной карте реализации мастер-плана, который ДОМ.РФ разработал для города в 2022 году. Первые два этапа благоустройства реализованы при поддержке этого финансового института.

В своей работе мы учли особенности сложной экосистемы «Дубков». Здесь модернизировано 5 км пешеходных маршрутов, 6 мостов, установлены скамейки, урны, освещение, навигационные элементы, проведены работы по очистке русла балки «Большая черепаха». Подготовлена зона для детской площадки, которая будет реализована по нашему проекту. Важно, что жители вовлечены в проект и реализацию, и мы учитываем их мнения на всех этапах, — отметил Антон Финогенов.

Сейчас помимо детского игрового комплекса в роще продолжается установка беседок — четыре уже появились у пруда с черепахами, еще три будут располагаться в центре парка.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин высоко оценил качество проведенных работ, которые стали результатом совместной работы ДОМ.РФ и представителей федеральной, региональной и муниципальной власти.

Для справки

Роща «Дубки» — объект культурного наследия и охраняемая природная территория. Здесь протекает балка Большая Черепаха — уникальный природный объект. Первые дубы здесь сажал император Пётр I, они были использованы для строительства флота. Сам парк был высажен по указу Екатерины II. Площадь рощи — 13 га.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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