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В таганрогской роще «Дубки» появились беседки у пруда

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В Таганроге появились беседки возле пруда с черепахами в роще «Дубки». Фотографии разместили очевидцы на странице ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ».

Город

Специалисты подрядной организации начали заниматься работами еще в середине февраля. Тогда они приступили к заливке площадок для установки четырех беседок. Теперь эти архитектурные формы уже размещены на своих местах.

Напомним, что проект благоустройства «Дубков» реализуется в рамках мастер-плана города, разработанного ДОМ.РФ. В роще уже обновлены пять километров пешеходных маршрутов, установлены новенькие мостики, скамейки, урны, освещение, элементы навигации. Также проведены работы по очистке русла балки.

Роща «Дубки» — это объект культурного наследия и охраняемая природная территория. Первые дубы здесь сажал император Пётр I, они были использованы для строительства флота. Сам парк был высажен по указу Екатерины II. Площадь рощи — 13 га.

Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ».

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благоустройство новости роща Дубки Таганрог
Таганрогская правда
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