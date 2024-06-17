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Все вопросы ЖКХ жители Таганрога могут решить в приложении «Госуслуги Дом»

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Напоминаем, что Минцифры совместно с Минстроем запустили новое приложение «Госуслуги Дом» для решения всех вопросов жилищно‑коммунального хозяйства (ЖКХ) в режиме одного окна.

#Технологии

С помощью «Госуслуги Дом» можно:

  • передавать показания счётчиков;
  • оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии;
  • узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;
  • направлять заявки в управляющую организацию;
  • участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам.

Совместно с VK Мессенджером в приложении запущены домовые чаты — в них можно познакомиться с соседями, обсудить и вместе решить проблемы дома, проводить опросы перед общедомовыми собраниями.

Данные о собственности подгружаются в приложение из ЕГРН.

Пока пользоваться «Госуслуги Дом» могут только собственники жилья в многоквартирных домах. В будущем просматривать общую информацию по дому смогут все жильцы квартир.

Какую информацию можно найти в приложении?

«Госуслуги Дом» содержит всю информацию, которую управляющие и ресурсоснабжающие организации передают в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ), например:

  • о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах собраний;
  • приборах учёта и сроках их поверок;
  • предоставляемых жилищно‑коммунальных услугах (ЖКУ);
  • тарифах.

Как пользоваться приложением?

Скачайте «Госуслуги Дом» в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery.

Войдите с учётной записью от Госуслуг.

Сведения о вашей собственности загрузятся из баз данных Росреестра. Если информация о недвижимости устарела, в приложении можно подать заявку на её актуализацию и добавление данных.

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Таганрогская правда
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