Все вопросы ЖКХ жители Таганрога могут решить в приложении «Госуслуги Дом»

Напоминаем, что Минцифры совместно с Минстроем запустили новое приложение «Госуслуги Дом» для решения всех вопросов жилищно‑коммунального хозяйства (ЖКХ) в режиме одного окна.

С помощью «Госуслуги Дом» можно:

передавать показания счётчиков;

оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии;

узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;

направлять заявки в управляющую организацию;

участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам.

Совместно с VK Мессенджером в приложении запущены домовые чаты — в них можно познакомиться с соседями, обсудить и вместе решить проблемы дома, проводить опросы перед общедомовыми собраниями.

Данные о собственности подгружаются в приложение из ЕГРН.

Пока пользоваться «Госуслуги Дом» могут только собственники жилья в многоквартирных домах. В будущем просматривать общую информацию по дому смогут все жильцы квартир.

Какую информацию можно найти в приложении?

«Госуслуги Дом» содержит всю информацию, которую управляющие и ресурсоснабжающие организации передают в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ), например:

о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах собраний;

приборах учёта и сроках их поверок;

предоставляемых жилищно‑коммунальных услугах (ЖКУ);

тарифах.

Как пользоваться приложением?

Скачайте «Госуслуги Дом» в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery.

Войдите с учётной записью от Госуслуг.

Сведения о вашей собственности загрузятся из баз данных Росреестра. Если информация о недвижимости устарела, в приложении можно подать заявку на её актуализацию и добавление данных.