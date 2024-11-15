Врио губернатора Дона предложил чиновникам изменить формат общения с жителями

Юрий Слюсарь посоветовал региональным и муниципальным руководителям избавиться от «птичьего языка» в общении с жителями.

«На площадке ЦУР обсудил с главами городов и районов области работу по обратной связи с жителями. Вижу по комментариям, что далеко не на все вопросы получены ответы. Еще раз напомнил, что интернет сегодня — самая популярная, быстрая и удобная площадка для диалога власти и населения», — написал 14 ноября Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона заострил внимание на так называемом «птичьем языке». Юрий Слюсарь пояснил, что именно на нем часто дают ответы жителям представители различных органов власти.

«Не думаю, что, придя домой, государственные и муниципальные служащие общаются также с членами семьи. Сам наблюдал такое в комментариях под постами. Нельзя общаться с людьми языковым кодом чиновников, надо дать ясный и короткий ответ. У жителя не должно оставаться вопроса. Понимаю, что все проблемы с наскока не решить, но ответить понятно можно всегда», — подчеркнул врио губернатора.

По мнению Юрия Слюсаря, пришла пора менять подход и быть открытыми в общении. Нужно помогать и решать проблемы людей.

«Это наша работа. И тогда жители увидят сильную команду. За работу, товарищи!», — резюмировал глава региона.

Участие во встрече приняла и глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Полностью разделяю эту позицию с главой донского региона. Считаю важным вовремя отвечать на комментарии и особое внимание обращать на качество ответов. Они должны быть четкими, конкретными, а главное правдивыми. Еще раз с моей командой обсудим эти вопросы. Поставлю задачу перед руководителями всех структурных подразделений оперативно реагировать на обращения таганрожцев, а главное искать пути решения их проблем», — подчеркнула глава Таганрога.

Для справки

По данным регионального Центра управления регионом, с 8 по 13 ноября в Telegram-канал врио губернатора поступило более 9,5 тысячи обращений — рекорд канала. 19% касались темы дорог, 14% — ЖКХ, 11% — обращения с отходами, 9% — благоустройства, 7% — общественного транспорта.

Фото: donland.ru