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Врезался в провода: в Ростовской области спасают раненого лебедя

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В Ростовской области спасают лебедя, который во время полета врезался в электропровода и получил травмы. Птицу нашли в одном из хуторов вблизи города Гуково.

#Экология

Как сообщает на свое страничке в ОК благотворительный фонд «ЗООСФЕРА» (г. Гуково), к ним обратился за помощью местный житель, который нашел птицу. Лебедь, врезавшись в провода, получил ожог и упал, сломав крыло и лапку.  

Активисты фонда забрали травмированную птицу и стали искать специалистов, которые смогли бы ей помочь. К счастью, сотрудники Южного парка птиц «Малинки» согласились взять лебедя на лечение, реабилитацию и дальнейшее проживание.

В данный момент лебедь в тяжёлом состоянии. Нам удалось вернуть крыло в правильное положение и зафиксировать, суставной перелом правой лапы — сустав мы вправили. Кроме того, у лебедя ожог от электричества, потому что он врезался в провода, — прокомментировала ситуацию Анна Борботько, ветеринарный ассистент Южного парка птиц «Малинки».

Специалисты парка очень надеются, что лебедь поправится, потому что птица молодая.

Фото ОК Благотворительный фонд «Зоосфера»

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Таганрогская правда
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