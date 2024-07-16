Врезался в дерево: в Ростовской области в ДТП погиб несовершеннолетний

Смертельная авария произошла 15 июля поздно вечером в городе Шахты Ростовской области.

На автомобиле Daewoo Nexia передвигалась компания молодых людей. За рулем авто был 18-летний парень. ДТП зафиксировано в 23.15.

В районе дома № 15 по улице Открытой водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

«В результате ДТП погиб 17-летний пассажир автомобиля, 19-летняя девушка — пассажирка Daewoo Nexia — получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 11 июля три человека погибли и двое пострадали в аварии на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции по РО