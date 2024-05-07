«Время героев»: жители Таганрога могут присоединиться к программе поддержки участников СВО

Жители Таганрога — участники и ветераны специальной военной операции — могут пройти обучение по новой кадровой программе «Время героев», которая стартовала 1 марта. Первый этап тестирования завершен в апреле, его результаты будут известны до 20 мая.

Проект «Время героев» создан, чтобы сформировать команду высококвалифицированных руководителей, которые смогут претендовать на управленческие должности в государственных органах и госкомпаниях. Чтобы стать участником программы нужно иметь высшее образование и управленческий опыт, а воинское звание и должность значения не имеют.

Программа предназначена для ветеранов и действующих бойцов спецоперации с российским гражданством.

«Время героев» не разовая акция: её решено проводить на регулярной основе. Поэтому претенденты, которые не пройдут отбор сейчас, в будущем смогут попробовать свои силы снова, — отмечают организаторы программы.

Сейчас пункты оценки военнослужащих для участия в программе действуют в Ростове и Симферополе на базе филиалов РАНХиГС. 15 мая они откроются еще в 43 городах. Пройти тестирование можно будет до конца года.

Программу «Время Героев» реализуют по поручению Президента России Владимира Путина.

Если вы желаете поступить на военную службу по контракту, то следует обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, с 1 апреля в донском регионе значительно увеличены единовременные региональные выплаты при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ.