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Вражеские ракеты и дроны были сбиты над Таганрогским заливом и в трех районах Ростовской области

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Обошлось без разрушений и пострадавших.

Новости Таганрога

Ночью 4 июля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в трех районах донского региона, а также в акватории Таганрогского залива. Об этом сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь. Воздушные цели были сбиты в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, уточнил он. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

По информации Минобороны России, в течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 19 регионов страны, включая Ростовскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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