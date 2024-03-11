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Врачи РостГМУ помогли подростку из ДНР с редкой патологией половой системы

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Лишняя женская хромосома привела к тому, что мальчик начал развиваться по женскому типу.

#Здоровье

В Ростове группа врачей помогла непростому юному пациенту с довольно редкой хромосомной патологией — синдромом Клайнфельтера, который встречается с частотой один случай на 850-1000 новорожденных мальчиков. Нарушение полового развития за счет генетической хромосомной патологии подростку поставили два года назад врачи из Москвы, которые на месте проводили профилактические осмотры населения ДНР. Они провели кариотипирование, которое и подтвердило диагноз.

Ситуация с пациентом осложнялась еще и тем, что у ребенка — тяжелая форма бронхиальной астмы. И пока пульмонологи пытались стабилизировать его состояние, операция откладывалась, и положение дел быстро ухудшалось — у мальчика начали разрастаться молочные железы. Более того, помимо двусторонней гинекомастии в молочных железах подростка разрослись кисты, а «неправильные клетки» в перспективе могут переродиться в злокачественные образования.

— Мальчику приходилось носить свободные рубашки, он стеснялся переодеваться даже в палате. Сложно представить, каково ему было бы уже буквально через несколько месяцев общаться со своими сверстниками, — говорит клинический ординатор первого года кафедры детской хирургии и ортопедии РостГМУ Анастасия Шагинян.

Родители решили, что делать операцию будут в ростовской детской областной больнице. Операция уже проведена, и на сегодня все проблемы мальчика позади. Ассистент кафедры детской хирургии и ортопедии Калуст Франциянц, ординатор РостГМУ Анастасия Шагинян и д.м.н., доцент Михаил Чепурной спасли подростка от серьезных психологических проблем и опасного заболевания.

Источник и фото: медиацентр РостГМУ

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Таганрогская правда
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