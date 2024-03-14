Главная » #Здоровье

Врачи НМИЦ онкологии назвали симптомы развития рака почки

На чтение 2 мин Просмотров 37 Опубликовано

Это заболевание входит в десятку самых распространённых злокачественных новообразований. У мужчин рак почки встречается в 4,7% случаев среди прочих онкозаболеваний, у женщин – в 3,1%.

#Здоровье

Сегодня, 14 отмечается Всемирный день почки — органа, который фильтрует и выводит из организма вредные вещества. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии подготовили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Знание симптомов и факторов, способствующих развитию рака почки, позволит снизить риски и выявить заболевание на ранних стадиях.

Симптомы рака почки:

  • повышенная утомляемость;
  • необъяснимая потеря веса;
  • лихорадка;
  • наличие крови в моче;
  • боль в области поясницы или в боку; объёмное образование в животе.

При наличии любого из симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу: терапевту, нефрологу, онкологу. Особенно это касается людей, входящих в группу риска.

Рак почки часто встречается у пациентов в возрасте около 60 лет. В группу риска также входят люди с избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением, курильщики. Риск развития рака почки вызывает частый и длительный прием обезболивающих препаратов, а также наличие наследственных синдромов: болезни фон Гиппеля-Линдау, синдрома Бёрта-Хога-Дьюба и туберозного склероза, — пояснил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, профессор, академик РАН Олег Кит.

Онкологи отмечают, что в большинстве случаев рак почки протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания могут проявиться на поздних стадиях. Поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию, профосмотры и выполнять обследования.

При опухоли почки показано хирургическое лечение. В НМИЦ онкологии Минздрава России большинство вмешательств при раке почки выполняются с использованием малоинвазивных технологий – лапароскопические или роботические операции. Это позволяет пациентам быстро восстановиться после операции и в короткие сроки вернуться к привычной жизни. Онкологи предупреждают: при раннем выявлении и своевременно проведённой операции рак почки излечим в 90% случаев. Поэтому не стоит игнорировать первые симптомы и профилактические обследования.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
медицина новости рак Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика