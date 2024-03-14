Врачи НМИЦ онкологии назвали симптомы развития рака почки

Это заболевание входит в десятку самых распространённых злокачественных новообразований. У мужчин рак почки встречается в 4,7% случаев среди прочих онкозаболеваний, у женщин – в 3,1%.

Сегодня, 14 отмечается Всемирный день почки — органа, который фильтрует и выводит из организма вредные вещества. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии подготовили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Знание симптомов и факторов, способствующих развитию рака почки, позволит снизить риски и выявить заболевание на ранних стадиях.

Симптомы рака почки:

повышенная утомляемость;

необъяснимая потеря веса;

лихорадка;

наличие крови в моче;

боль в области поясницы или в боку; объёмное образование в животе.

При наличии любого из симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу: терапевту, нефрологу, онкологу. Особенно это касается людей, входящих в группу риска.

Рак почки часто встречается у пациентов в возрасте около 60 лет. В группу риска также входят люди с избыточной массой тела, повышенным артериальным давлением, курильщики. Риск развития рака почки вызывает частый и длительный прием обезболивающих препаратов, а также наличие наследственных синдромов: болезни фон Гиппеля-Линдау, синдрома Бёрта-Хога-Дьюба и туберозного склероза, — пояснил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, профессор, академик РАН Олег Кит.

Онкологи отмечают, что в большинстве случаев рак почки протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания могут проявиться на поздних стадиях. Поэтому необходимо регулярно проходить диспансеризацию, профосмотры и выполнять обследования.

При опухоли почки показано хирургическое лечение. В НМИЦ онкологии Минздрава России большинство вмешательств при раке почки выполняются с использованием малоинвазивных технологий – лапароскопические или роботические операции. Это позволяет пациентам быстро восстановиться после операции и в короткие сроки вернуться к привычной жизни. Онкологи предупреждают: при раннем выявлении и своевременно проведённой операции рак почки излечим в 90% случаев. Поэтому не стоит игнорировать первые симптомы и профилактические обследования.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России