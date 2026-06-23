Врач-терапевт рассказал жителям Таганрога о пользе кваса и противопоказаниях к его употреблению

В жаркую погоду квас остается одним из самых востребованных напитков: его ценят за кисловатый вкус, способность утолять жажду и ощущение натуральности. Однако, как пояснил врач-терапевт ИНВИТРО Дмитрий Бессуднов, не всякий квас одинаково полезен, а в некоторых случаях он может навредить здоровью.

Квас можно разделить на несколько видов в зависимости от сырья, способа брожения и цвета. По сырью выделяют хлебный (классический, из ржаного или ржано-пшеничного хлеба), плодово-ягодный (на основе соков или настоев фруктов и ягод), овощной (например, свекольный, который чаще используют для окрошки) и травяной или медовый.

По способу брожения различают квас двойного брожения (молочнокислые бактерии плюс дрожжи) — традиционный, «живой», содержащий пробиотики, и одиночного (только дрожжевого) — такой напиток более спиртовой и менее насыщенный полезными веществами.

По цвету квас бывает темным (из ржаного хлеба и солода) и белым (из светлого солода или муки, часто используется для окрошки).

Промышленный магазинный квас, как правило, пастеризуют и газируют искусственно. В нем нет живых бактерий, зато много сахара и консервантов. Настоящий живой квас продается только на розлив или в бутылках с пометкой «непастеризованный» и хранится в холодильнике не более 3–5 суток.

«Натуральный квас живого брожения полезен для кишечной микробиоты. Как ферментированный продукт, он содержит молочнокислые бактерии, которые улучшают состав микрофлоры, подавляют рост гнилостных бактерий, нормализуют стул и уменьшают вздутие, а также стимулируют местный иммунитет кишечника», — поясняет эксперт.

Кроме того, в таком квасе есть витамины группы B, витамин C и аминокислоты. Он обладает тонизирующим эффектом, улучшает обмен веществ, снижает утомляемость и восстанавливает водно-солевой баланс после физической нагрузки. Однако все эти свойства относятся только к живому непастеризованному квасу. Пастеризованный квас из магазина — это, по сути, сладкая газировка с минимальной пользой.

Детям до 3–4 лет давать квас строго не рекомендуется. Причины — незрелая ферментативная система ребенка, которая может не справиться с продуктами брожения, наличие даже в безалкогольном квасе небольшого процента спирта (до 0,5–1,2% у живого, до 0,5% у промышленного) и высокое содержание сахара.

Детям с 3–4 лет можно давать небольшое количество (50–100 мл) домашнего или специального детского кваса без сахара. К покупному промышленному квасу педиатры советуют не приучать детей как минимум до 7 лет, а лучше до 10–12 лет.

Квас противопоказан при заболеваниях ЖКТ в стадии обострения — гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, панкреатите, холецистите, колите, энтерите. Кислоты и углекислый газ раздражают слизистую и могут спровоцировать изжогу, боли и диарею. Также напиток не рекомендуется при сахарном диабете (особенно тип 2), заболеваниях печени, склонности к метеоризму и синдроме раздраженного кишечника, подагре и мочекаменной болезни с уратурией.

«Абсолютное противопоказание — индивидуальная непереносимость и период обострения инфекционных кишечных заболеваний», — предупреждает Дмитрий Бессуднов.

Для здорового человека оптимальная суточная норма кваса составляет 200–400 мл (1–2 стакана). Превышение этой дозы чревато вздутием живота, диареей, изжогой и скачками сахара. Лучше пить квас не в чистом виде, а разбавлять водой или чередовать с другими напитками. Квас — это не вода, а полноценный продукт брожения.

Если после кваса вы регулярно испытываете вздутие, изжогу или боли в животе, стоит проверить состояние желудочно-кишечного тракта.

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