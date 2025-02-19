Врач рассказал жителям Таганрога об опасности травм, полученных во время падения в гололед

Падения на улице в условиях гололеда могут привести к различным травмам. Об их симптомах, последствиях и помощи упавшим рассказал Андрей Царев, главный врач ИНВИТРО-Приволжье.

Наиболее распространенные травмы — переломы, особенно в области запястья, плеча и бедра. При падении человек инстинктивно выставляет руки вперед, чтобы смягчить падение, что и приводит к переломам запястья. Вывихи часто происходят в области плеча и голеностопного сустава. Подобная травма может быть весьма болезненной и требует незамедлительного медицинского вмешательства.

Ушибы мягких тканей и растяжения связок, особенно в области колена, также довольно распространены. Они могут вызвать значительный дискомфорт и ограничение подвижности. Падение может привести к сотрясению мозга или другим травмам головы, что особенно опасно для пожилых людей.

Симптомы травм, полученных при падении в гололед, могут варьироваться в зависимости от вида травмы и ее серьезности. Вот основные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

Резкая и сильная боль в области травмы, которую невозможно игнорировать.

Увеличение объема поврежденной области, особенно в первые часы после травмы.

Деформация области травмы.

Ограничение или полная невозможность двигать травмированной частью тела.

Отек и изменение цвета кожи могут появиться в области сустава.

Постоянная или усиливающаяся боль в области головы.

Ощущение головокружения или потеря равновесия.

Затруднения с концентрацией внимания, заторможенность.

Как себя обезопасить от падений? Лучшая защита от падений зимой — это внимательность и осторожность.

Есть несколько советов, как избежать травм в гололед:

Носите устойчивую обувь с хорошей подошвой, которая не будет скользить.

Одевайтесь удобно, выбирайте непромокаемую и теплую одежду, но избегайте длинных вещей, чтобы суметь среагировать при падении и правильно сгруппироваться.

Будьте внимательны и осторожны при передвижении. Избегайте спешки и резких движений.

Пожилым людям, чтобы обеспечить дополнительную поддержку рекомендуется использовать трость.

Если вы несете тяжелые сумки или пакеты, старайтесь делать это с осторожностью и не забывайте о балансе.

Если человек уже упал, как ему действовать?

Сначала важно оценить свое состояние. Если у человека есть боль или он не может двигаться, лучше оставаться на месте до прибытия специалистов. Если сильной боли не наблюдается, можно попытаться осторожно подвигать конечностями. Возникновение резкой боли может указывать на травму. Если человек чувствует себя хорошо и болезненных ощущений нет, он может попытаться встать, используя поддерживающие поверхности рядом — стены, перила или другую.

Как помочь другому человеку, который упал?

Если вы стали свидетелем падения другого человека, важно действовать аккуратно и быстро:

Узнайте, как он себя чувствует. Попросите его оценить свои ощущения, особенно в области головы, шеи, спины и конечностей.

Не пытайтесь поднять человека если он чувствует сильную боль. Лучше дождаться медицинской помощи, так как острый болевой синдром указывает на травмы.

Если человек не может встать, попытайтесь сделать его положение более удобным. При возможности, укройте его одеялом, чтобы избежать переохлаждения.

Успокойте человека, спокойно объясняя, что помощь уже в пути.

Важно помнить, что даже если симптомы не кажутся серьезными сразу после падения, они могут развиться в течение следующих нескольких часов или дней. При любом из вышеуказанных симптомов рекомендуется обратиться за медицинской помощью, особенно в случае сильной боли, отека или признаков деформации.

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