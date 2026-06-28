Врач-нутрициолог рассказала жителям Таганрога, какую окрошку можно есть без вреда для желудка

Летняя окрошка — одно из самых популярных блюд в жаркую погоду. Она освежает, утоляет голод и позволяет использовать сезонные овощи. Однако состав этого холодного супа может быть как полезным, так и агрессивным для желудочно-кишечного тракта в зависимости от заправки и количества съеденного.

Олеся Ступак, врач-нутрициолог ИНВИТРО, объяснила, кому и как правильно есть окрошку, чтобы получить максимум пользы и избежать неприятных последствий.

Безусловный победитель среди заправок для окрошки, по мнению эксперта, — кефир. В отличие от других вариантов, он содержит живые пробиотики, которые улучшают микрофлору кишечника, нормализуют пищеварение и помогают бороться с дисбактериозом. Кефир обладает умеренной кислотностью, стимулирует выработку желудочного сока, но не раздражает слизистую, как газированный квас или уксус в майонезе.

Другие заправки имеют существенные недостатки. Квас, особенно магазинный, часто содержит газ, сахар и искусственные добавки, что может вызвать вздутие и брожение в кишечнике. Сметана и майонез слишком жирные и калорийные, они создают нагрузку на поджелудочную железу и печень, замедляют переваривание и могут спровоцировать обострение хронического панкреатита или холецистита.

«При выборе заправки лучше отдавать предпочтение кефиру жирностью 1–2,5%. Если хочется кваса, стоит взять натуральный, негазированный, собственного брожения, без сахара и искусственных добавок», — рекомендует Олеся Ступак.

Для здорового человека разовая порция окрошки составляет 350–500 граммов, а в день можно съедать одну-две такие порции, суммарно до 800 граммов. Превышение этого количества может привести к чувству тяжести и распирания в животе, повышенному газообразованию, особенно если окрошка на квасе. Если вы пробуете окрошку впервые в сезоне, лучше начать с небольшой порции в 200–250 граммов и оценить реакцию организма. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит ограничиться одной порцией в день.

Окрошка противопоказана при обострении любых заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, панкреатит, холецистит, энтероколит и синдром раздраженного кишечника. Охлажденное блюдо может усилить спазмы и болевой синдром.

Также окрошку нельзя есть при острых кишечных инфекциях, поскольку холодная пища усугубит состояние. При непереносимости лактозы окрошка на кефире или сметане может вызвать вздутие, боли в животе и диарею. Редко, но встречается аллергия на отдельные компоненты, например редис, огурцы или яйца. У людей с камнями в желчном пузыре или протоках окрошка на жирной основе, такой как сметана или майонез, может спровоцировать желчную колику.

Чтобы окрошка не испортилась и не навредила здоровью, важно соблюдать несколько простых правил. Используйте только свежие продукты — срок годности вареных овощей в холодильнике составляет не более двух-трех суток. Просроченные или подгнившие ингредиенты, особенно редис, огурцы и зелень, могут стать причиной пищевого отравления.

Охлаждайте отварные овощи перед нарезкой: если добавить теплый картофель или яйца в холодную основу, блюдо быстро закиснет из-за размножения бактерий. Оптимальная температура овощей перед нарезкой — 4–8 градусов, для этого их нужно выдержать в холодильнике не менее одного-двух часов после варки. Тщательно мойте свежие овощи и зелень проточной водой, а лучше ополосните кипяченой. Храните готовую окрошку без заправки в холодильнике не более 12 часов, заправляйте кефиром или квасом непосредственно перед подачей — так блюдо дольше останется свежим.

Окрошка может стать не только вкусным, но и полезным блюдом, если подойти к ее приготовлению с умом.

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