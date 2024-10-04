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Возле освобожденной Авдеевки нашли химлабораторию ВСУ

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Лабораторию ВСУ, которая предположительно занималась производством боевых отравляющих веществ, нашли российские военные в районе Авдеевки в разрушенном здании промзоны, сообщает Минобороны РФ.

#СВО

В частности, были обнаружены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, реактивы. Здесь же хранились противогазы, в том числе американского производства. Также нашли польский защитный костюм. Анализ показал наличие в емкостях цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов, что позволяет предположить, что здесь изготавливались отравляющие вещества.

Согласно конвенции о запрете химоружия, синильная кислота входит в третий список. Подобная лабораторная установка может производить порядка 3 кг вещества в сутки. А летальная ингаляционная доза составляет для человека всего 70–80 мг.

Иллюстрация скрин видео Минобороны РФ

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Таганрогская правда
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