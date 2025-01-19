«VOZим ДОБРО»: волонтеры Таганрога доставили гуманитарную помощь в Курскую область

Более пяти месяцев продолжаются бои между ВСУ и соединениями Вооруженных сил России в Курской области. Расстояние от Таганрога до этого участка боевых действий приличное, но группу «VOZим ДОБРО» из нашего города трудности не пугают. В канун новогодних праздников волонтеры с грузом гуманитарной помощи выехали в Курск.

Один из пунктов назначения — расположение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Именно в ней служили и, к несчастью, геройски погибли Владимир Кирячек и наш земляк Александр Железняк, которых с таганрогской волонтерской группой связывала крепкая дружба.

В коробках — красиво оформленные праздничные подарки и посылки для бойцов. Комплектованием и загрузкой «гуманитарки» в автомобили, как обычно, руководили Нелли Михеевская и Даша Иванова. Автомобильная колонна состояла из двух грузовых «ГАЗелей» Сергея Мельникова и Виктора Обертинского, а также машины сопровождения, за рулем которой был третий водитель — Виктор.

Учитывая, что расстояние по трассе от Таганрога до Курска порядка 860 километров, решили выехать в ночь, чтобы днем доставить груз до адресатов. Да и трасса М4 «Дон» в темное время суток не так загружена.

Почти на всем протяжении пути дорогу укрывал туман, причем весьма плотный. Через несколько часов стало понятно, что прибыть в Курск засветло не получится. Самая грузоподъемная «ГАЗель», к сожалению, не могла развить скорость, максимально разрешенную на шоссе. Машину постоянно ожидали, чтобы прибыть одной колонной.

В Курск добрались ближе к вечеру. В пригороде оборудованы блокпосты с военной полицией. Армейских машин становилось всё больше, встречались образцы боевой техники. Практически, как у нас. От города до точки встречи необходимо ехать еще около часа. Удивили сотрудники ГИБДД: остановили машины для проверки, спросили, откуда мы, куда и что везем, а узнав цель поездки и что мы из Таганрога, без лишних вопросов отпустили, пожелав счастливого пути.

Поскольку груз предназначался подразделениям трех воинских частей, а уже стало смеркаться, ребята по связи предложили встретиться всем на одной точке. Видимо, не хотели, чтобы мы в темноте, в незнакомой местности уехали не туда, куда следует. При других условиях, конечно, такого бы не допустили, но плотный туман и ночное время сводили к минимуму риск обнаружения скопления машин и людей.

О чём рассказали десантники…

Поскольку поездка была предновогодней, группа поддержки (в ее составе, кроме уже названных таганрожцев, находились Светлана Санина, Ольга Иващенко и ваш корреспондент), решила устроить для прибывших военных небольшое поздравление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сюрприз, конечно, удался. У ребят, несмотря на определенную усталость, даже настроение поднялось, а голоса звучали бодрее и веселее.

Первыми загрузили машину парашютно-десантного полка Тульской воздушно-десантной дивизии. Старшим на встречу приехал Михаил — водитель-санитар медицинского взвода парашютно-десантного батальона. Родом он из Тульской области, в 2023 году пошел на СВО добровольцем. С тех пор вытаскивает раненых десантников после штурмов «опорников» противника. Дома ждут жена и трое детей.

Сколько спас товарищей, не считал. Да и некогда этим заниматься. Осознает, что подвергает свою жизнь опасности наравне со штурмовиками. «Укропам» доставляет удовольствие охотиться за нашими ранеными, добивать их при первой возможности. Чаще всего используют кассетные боеприпасы, чтобы наверняка. Отслеживают и эвакуационные машины. На медицинскую «буханку» («УАЗ-452») Михаила было несколько сбросов, атаковал ее и FPV-дрон. Автомобиль получал повреждения, но каждый раз его восстанавливали. Хорошо, что во всех случаях и водитель, и «трехсотые» оставались в живых.

Рассказал, что их батальон в составе полка штурмует населенный пункт Коренево. Противник сопротивляется ожесточенно, сдаваться не собирается. Поэтому есть потери, раненые, а значит, есть и работа у медиков. Кроме солдат ВСУ, на их участке много наемников. Почему-то в большинстве колумбийцы. Вообще, когда бойцы рассказывают о географии «солдат удачи», создается впечатление, что против нас воюет не только Европа, но и весь мир.

В плен сдаваться ни ВСУшники, ни наемники не торопятся. Если попадаются, с последними работают сотрудники соответствующих структур. А «укропатриоты», оказывается, вовсе и не патриоты. В зону боевых действий каждого отправили насильно, воевать не хотели, по нашим бойцам не стреляли. Даже скучно становится от изрядно надоевших «песен».

…мотострелки…

Из мотострелкового полка контроля территории на место встречи приехал наш земляк из Новошахтинска Николай. На «гражданке» работал водителем, здесь он командир мотострелкового отделения. Дома ждут родители и родственники. Воинская часть, в которой он служит, выполняет специфические и штурмовые задачи. Для их успешного выполнения штатная численность личного состава несколько увеличена.

Специфика заключается в контроле уже освобожденной от врага территории. Проводятся постоянные зачистки лесополос, бывших «опорников» противника, населенных пунктов. Во время каждого мероприятия обязательно обнаруживаются взрывоопасные предметы, оружие, оставленные врагом тайники. Практически всё, что опасно в обращении, уничтожают на месте, подрывая накладными зарядами. Найденное оружие сдают на склад, и уже потом старшим начальником принимается решение о его дальнейшей участи.

О подробностях выполнения штурмовых задач говорить излишне — они, как и у всех. Только в отделении, которым командует Николай, при заходе на опорный пункт или в «лесополку», обязательно что-нибудь случается. Либо взорвутся оставленные запасы боеприпасов, либо загорятся горюче-смазочные материалы, либо произойдет еще что-то разрушительное. Сослуживцы то ли в шутку, то ли серьезно говорят, что после его отделения словно Мамай прошел, ничего целого не найдешь.

Во время боевых действий неоднократно захватывали пленных. Были ВСУшники, были наемники. Про наемников уже писал, а вот «укропатриоты» обычно уходили в «глухую несознанку»: воевать заставили, не стреляли, не убивали. Исключением стал один. Или захотел доставить боль нашим бойцам, или по другой причине, но стал признаваться. В том, как убивал, как издевался и пытал мирных жителей, причем не выказывая ни тени раскаяния (думаю, наши с трудом справились с желанием закончить допрос многоточием автоматной очереди).

…и спецназовцы

Это отдельный отряд БПЛА с условным наименованием «Варвар». За имуществом приехало полтора десятка крепких мужчин. О выполняемых боевых задачах рассказал старший группы с позывным «Вано». Он тоже оказался земляком, из Волгодонска. На СВО пошел добровольцем еще в 2022 году. Сменил специальность строителя на оператора беспилотников. Дома ждут родители, жена и двое детей. К его инициативе пойти воевать отнеслись по-разному. Отец – нормально, считая, что так и должно быть. Мама, образно выражаясь, терпимо, а вот супруга, конечно, переживает.

В задачах, возложенных на отряд, особых секретов нет: воздушная разведка, выявление и уничтожение огневых позиций артиллерии и минометов противника, бронированных объектов, «опорников» и огневых точек. Секретом остаются только способы их выполнения. Для этого используется почти весь модельный ряд БПЛА — от разведывательных до FPV-дронов. Счет выявленным и уничтоженным целям потерян давно.

Об эффективности работы отряда говорит то, что за ним идет настоящая охота. Ее результатами стали два ранения «Вано»: осколочное в спину от разрыва снаряда, в плечо и руку после атаки FPV-дрона ВСУшников. Они, атакуя наши населенные пункты, используют тактику «выжженной земли». Позиции войск, дома интенсивно обстреливают из 155-мм гаубиц и минометов различного калибра. Только после этого заходят в разрушенные сёла. По данным разведки, на участке отряда из общего количества войск воюет около 70 процентов наемников.

О действиях «Варваров» мой собеседник говорил мало. Отметил только, что двух одинаковых «выходов» у них не бывает. Перед каждой боевой задачей ощущение такое, словно идешь ее выполнять в первый раз.

Незаметно перевел разговор на приезд группы «VOZим ДОБРО». Конечно, бойцы благодарны волонтерам. Они практически на всех направлениях действий отряда оказываются рядом, доставляя самое необходимое.

Тем временем перегрузка имущества закончилась. Мы отправились в Курск.

Пригороды, Курск, возвращение

В гостиницу ехали усталые, но полные положительных эмоций. Смогли внимательно рассмотреть пригородные сёла областного центра. Частные дома красиво и разнообразно отделаны, перед каждым — аккуратный ухоженный газон с еще зеленой травой. Опавшая листва убрана. Даже не верилось, что всего в нескольких десятках километров такие же уютные поселки превращены в развалины.

Разместившись для ночлега, подвели итоги. Нелли с удивлением отметила, что это первая поездка группы без стрельбы. До того, куда бы ни приезжали, группу сопровождали либо залпы нашей «арты», либо дальние разрывы прилетов снарядов противника.

Обратно в Таганрог выехали утром следующего дня. В селе Беседино за Курском внимание привлек православный храм, срубленный из цельных бревен. Остановились, решили зайти помолиться и поставить свечи за благополучную дорогу. Это был храм Покрова Пресвятой Богородицы. Небольшой по размеру, с очень красивым внутренним убранством. Поразил иконостас, украшенный ажурной резьбой по дереву.

Разговорились с женщиной, служащей в иконной лавке. Попросили рассказать, как здесь живется после 6 августа прошлого года. Рассказ задел за живое. С первых же дней вторжения ВСУ в село стали привозить беженцев. Тех, кого удалось вытащить из-под огня противника, и тех, кто на себе испытал все ужасы вторжения украинских неонацистов. Первым делом приехавшие шли в храм. Здесь же для них организовали сбор необходимой помощи. Потом стали размещать в местной школе.

Женщина попыталась рассказать о зверствах, о которых ей говорили, но надолго ее не хватило. Голос сорвался, на глазах появились слезы. Не буду приводить ее короткое повествование. Создалось впечатление, что в XXI веке на территорию Курской области вернулось инквизиторское средневековье. И эти ужасы творили существа (написать «люди» рука не поднимается), которые до сих пор кричат, что хотят в цивилизованную Европу.

Возвращение в Таганрог прошло без неприятностей — сказалась молитва. Поездка заняла фактически двое напряженных суток. Но на «передке» еще тяжелее. И военнослужащие, и Нелли с Дашей благодарят всех, кто принял участие в подготовке и комплектовании новогодних подарков. А группа вновь готова выехать туда, где требуется помощь нашим бойцам.

Евгений Бутылин, фото автора и группы «VOZим ДОБРО»