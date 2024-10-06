«VOZим ДОБРО» — как две подруги из Таганрога стали волонтёрами

Причина, для того чтобы встать на этот нелегкий путь, у всех волонтеров одна: помочь нашим бойцам в зоне спецоперации. Не за благодарность, а просто от души и по-человечески. Поводы только могут быть разными.

«VOZим ДОБРО»

Группу под таким названием организовали в Таганроге две подруги – Нелли Михеевская и Даша Иванова. Действует группа с июля прошлого года, но помогать молодые женщины начали с февраля 2022-го. Тогда в наш регион хлынула волна беженцев. Нелли и Даша через волонтерские организации начали помогать людям, бежавшим от боевых действий.

Позже друг Нелли Роман оказался в легендарном подразделении «Сомали». Появилась возможность связи по телефону. Он передал, в чем нуждаются «сомалийцы». Буквально через несколько дней женщины выехали в район дислокации батальона с первым собранным гуманитарным грузом. Поездки повторялись неоднократно, практически на передний край, где велись бои. К сожалению, Роман погиб, но помощь от Нелли и Даши продолжала поступать.

В июле прошлого года они решили создать группу и стать ее координаторами. Вдвоем «тянуть» волонтерскую «лямку» становилось трудно, поскольку к ним начали обращаться ребята из других подразделений. Первыми в группу вступили врачи и медсестры таганрогского «Родильного дома», медицинского центра «XXI век». Потом стали размещать информацию о своей деятельности в социальных сетях. Пользователи видели, что всё собранное передается напрямую бойцам, минуя различные благотворительные организации. Это вызвало доверие, люди потянулись в группу.

Изначальный принцип работы соблюдается до сих пор: грузы возят бойцам только сами, непосредственно на позиции или в пункты временной дислокации (зависит от обстановки). Сведения о работе группы распространялись различными путями: от друзей к друзьям, от знакомых к знакомым, от соседей к соседям. Сейчас участники «VOZим ДОБРО» проживают практически по всей России: в Волгограде, Москве, Екатеринбурге, Кемерове, Омске, Нижневартовске, Алтае, Республике Саха (Якутия). Это названия только тех городов, которые пришли на память во время беседы. Сейчас в группе около тысячи человек со всех регионов страны. Не скрывали, что не обходится и без «пены», но она быстро оседает, остаются самые верные и надежные.

К таким людям можно с уверенностью отнести семейную пару, дружба с которой связывает Нелли более тридцати лет. И муж, и жена родились в Таганроге, сейчас живут и работают в Москве. Имена и фамилию просили не упоминать, но помощь, которую оказывают, поистине неоценима. Причем помогают не только группе «VOZим ДОБРО», но и другим волонтерам.

У каждого — свой вклад в победу

Методика сбора помощи проста. На странице группы размещаются списки необходимого, люди перечисляют либо лично приносят деньги или самостоятельно купленные предметы. Вот и во время нашей беседы в офис пришла пожилая женщина по имени Раиса. Отдала Нелли деньги от себя и от соседок. Потом мне рассказали, что у нее в зоне СВО недавно погиб внук. Деньги теперь приносит постоянно, чтобы сохранить жизни другим бойцам. Так, с миру по нитке, и собирается всё необходимое.

Периодичность поездок — два-три раза в месяц. Всё зависит от количества заявок, обстановки и положения подразделений на фронте. Собирают груз, как правило, для нескольких адресов. Поездка может длиться с раннего утра до позднего вечера. Постоянно приезжают уставшими до изнеможения, но довольными.

Нельзя не рассказать и о человеке, благодаря которому выполняется доставка. Таганрогский предприниматель Виктор на своей «ГАЗели» бесплатно отвозит по любым направлениям то, что необходимо бойцам. Причем не только от этой группы, но и от любых волонтерских организаций. Часто бывает — поспит несколько часов, и снова в путь. Все поездки за свой счет. Говорит, что это его вклад в общую победу. Ни расстояния, ни объем груза значения не имеют. Лишь бы поместилось в машину.

Инструменты, «Мавики» и рации…

Трудно перечислить то, что доставлено и ожидает своей очереди на складе. От шанцевого инструмента, окопных свечей и нефопама до бронежилетов, «Мавиков» и раций. В изготовлении и приобретении необходимого существенную помощь оказывают ученики, родители и учителя школ №№ 35, 38, 39. В частности, изготовление окопных свечей они почти полностью взяли на себя.

Нелли и Даша рассказали случай, когда ученики одного из классов школы № 35 заявили, что отказываются от экскурсионной поездки в город-герой Волгоград, предложив направить деньги на «гуманитарку». Тогда и поездка состоялась, и помощь оказали, но сам факт говорит о многом.

Волонтеры очень благодарны Люции Загидуллиной и Александру Колодину из 35-й школы, которые организовали помощь нашим бойцам, изготовление окопных свечей. Хотели отметить Светлану Пономареву из школы № 38, ее дочь Кристину и школьный отряд «Про Добро». Анну Попову из школы № 39, в которой не только собираются средства для волонтерской группы, но и реализуется целевая программа помощи участникам спецоперации. Существенную помощь оказывают группе коллектив ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева, сотрудники Территориального отдела управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге.

Кстати, участники спецоперации в долгу перед детьми не остаются. Этой зимой группа военнослужащих приехала в Таганрог и организовала выставки экспонатов СВО для учащихся трех школ. Мальчишки и девчонки были в восторге. Интересно увидеть, но еще интереснее лично познакомиться с теми, кому помогаешь, задать вопросы, услышать рассказы

Поделились Нелли и Даша наблюдением: когда «прилетает» непосредственно по Таганрогу (в прошлом году — ракета комплекса «Точка-У», потом — модернизированная ракета комплекса ПВО С-200), сборы в группе значительно возрастают.

Пирожки-котлеты и посылки

Перед каждой поездкой обязательный ритуал: Нелли и Даша, а также те, у кого есть время, становятся у кухонных плит и начинают готовить. Жарят котлеты, пекут пирожки, иногда до самого выезда. А вообще-то, в режиме 24/7 работают обе женщины. Как и коллективы магазинов, куда приходят посылки для ребят. В любое время на их телефоны может прийти сообщение либо с передовой, либо из российского «далёка», с просьбой о помощи или информация, что заявленное имущество отправлено.

Примечательно, что в группе состоят люди, принимающие участие в боевых действиях. Они могут сразу выложить на странице в соцсети запись: привезли, передали, спасибо за помощь.

Многие хотят помочь землякам, таганрожцам. Однажды в группу обратились из ООО «Миртек» с просьбой передать посылку Александру Железняку. Он воевал в составе гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ему, от щедроты душевной, доставили и посылку, и еще много всякой всячины — полезной и нужной. Завязалась прочная дружба. Позитивным настроем Саши восхищались все. К сожалению, Александр погиб 26 июня этого года, находясь в составе группы эвакуации, при выполнении боевой задачи. Траур был не только в его семье, но и у всех членов группы. Трагично, что война берет плату жизнями солдат. А помощь подразделению не прекратилась. По-прежнему все необходимое приобретают жители не только Таганрога, но и других регионов России.

После беседы мне показали мешки с влажными полотенцами и носками, коробки с предметами личной гигиены. На стеллаже аккуратно разместились «Мавики», обнаружители дронов, портативные радиостанции. Всё рассортировано, подписано и ждет своей очереди для отправки.

Обе женщины просили передать благодарность всем участникам группы, бескорыстно помогающим нашим бойцам. Интересно, что еще перед встречей мы договорились: разговор пойдет о деятельности «VOZим ДОБРО», а не о его координаторах. Они считают, что оказание помощи — заслуга общая. Не жалея здесь, в тылу, ни денег, ни времени во имя победы России.

Евгений БУТЫЛИН, фото из архива группы