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Восстановить электроснабжение Таганрога обещают до конца дня

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В настоящее время из-за аварий на линиях без электроэнергии остаются несколько районов города: «Простоквашино», ул. Чехова – ул. Транспортная, между 1-й Котельной и ул. Ленина, ул. Заводская/пер. Парковый. Есть и точечные отключения, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Город

«Уважаемые таганрожцы! В городе, как и в целом по региону, складывается непростая ситуация, связанная с перебоями в электроснабжении. Рекордно высокая температура воздуха привела к повышенным нагрузкам на сети. Однако энергетикам удалось немного стабилизировать ситуацию», — обратился Андрей Фатеев к жителям города.

За прошедшие сутки в службу 112 Таганрога поступило 12500 сообщений, из них 10890 — по отключению электроэнергии.

«Знаю обо всех проблемах и читаю все ваши комментарии в соцсетях. Отмечу, что аварийные бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Прошу набраться терпения. По информации специалистов электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение дня», — отметил глава администрации.

Фото: Россети Юг (из архива)

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Андрей Фатеев жара нет света Таганрог
Таганрогская правда
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