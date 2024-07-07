Восстановить электроснабжение Таганрога обещают до конца дня

В настоящее время из-за аварий на линиях без электроэнергии остаются несколько районов города: «Простоквашино», ул. Чехова – ул. Транспортная, между 1-й Котельной и ул. Ленина, ул. Заводская/пер. Парковый. Есть и точечные отключения, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

«Уважаемые таганрожцы! В городе, как и в целом по региону, складывается непростая ситуация, связанная с перебоями в электроснабжении. Рекордно высокая температура воздуха привела к повышенным нагрузкам на сети. Однако энергетикам удалось немного стабилизировать ситуацию», — обратился Андрей Фатеев к жителям города.

За прошедшие сутки в службу 112 Таганрога поступило 12500 сообщений, из них 10890 — по отключению электроэнергии.

«Знаю обо всех проблемах и читаю все ваши комментарии в соцсетях. Отмечу, что аварийные бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Прошу набраться терпения. По информации специалистов электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение дня», — отметил глава администрации.

Фото: Россети Юг (из архива)