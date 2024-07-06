В Таганроге из-за перегрузок на энергосетях внепланово отключают электроэнергию

Отключения носят плавающий характер. Графика, в каком районе города и насколько отключат свет, нет.

Последнюю неделю жители Таганрога массово жалуются на ежедневные периодические отключения электричества практически по всему городу и пытаются найти график аварийно-восстановительных работ. Такая ситуация сложилась в целом по Ростовской области и связана со значительными перегрузками на энергосетях.

«Уважаемые таганрожцы! На территории Ростовской области, в том числе и Таганроге, при возникновении пиковой нагрузки на сети, во избежание аварийной ситуации происходят отключения электроэнергии. Они внеплановые. Графиков отключений нет. Решения о перераспределении нагрузки принимаются централизованно федеральным оператором электросетей»- обратился к жителям города глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Он предупредил, что меры эти вынужденные. После ликвидации дефицита мощности электроснабжение будет восстановлено в полном объёме.

«Отключения будут кратковременными, они необходимы для стабилизации ситуации» — подчеркнул Андрей Фатеев.

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