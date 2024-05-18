Главная » Новости Таганрога

Воспитанники таганрогского центра помощи детям стали лауреатами областного фестиваля «Созвездие»

На чтение 2 мин Просмотров 31 Опубликовано

Итоги областного фестиваля детского художественного творчества «Созвездие» среди организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подвели 17 мая в Ростове.

Новости Таганрога

В этом году фестиваль проводился в 26-й раз. Организатором творческого форума выступает Минобразования Ростовской области. Фестиваль направлен на социализацию детей-сирот, выявление, развитие и поддержку одаренных ребят, сообщается на портале донского правительства.

В 2024 году участниками «Созвездия» стали 186 воспитанников 23 центров помощи детям и Азовского детского дома-интерната.

Конкурсанты выступили в таких номинациях как вокальное исполнение, хореография, инструментальное творчество. Более 60 ребят стали финалистами.

В числе лауреатов «Созвездия» — воспитанники Таганрогского центра помощи детям № 3. В номинации «Хореографическое творчество» танцевальный номер «Ромашковые поля» в исполнении ансамбля «Карусель» получил приз зрительских симпатий. Второе место у наших ребят — в номинации «Вокальное творчество (ансамбль)». Вокальную группу «Лад» отметили за песню «Самовар».

Фестиваль «Созвездие» — еще один повод гордиться совместной работой. Творчество наших воспитанников высоко оценивается на федеральном уровне: 11 раз мастерство юных дончан было отмечено дипломами победителей и лауреатов на Всероссийском конкурсе «Созвездие». Уверен, что и в этом году победители регионального конкурса достойно проявят себя в Москве, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Отметим, что за последние годы деятельность центров помощи детям на Дону существенно изменилась: условия проживания ребят максимально приближены к семейным. За последние три года в семьи переданы 228 воспитанников организаций, а жильем обеспечены 2668 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото Таганрогского центра помощи детям № 3

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
дети дети-сироты конкурс Таганрог фестиваль
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru