Воспитанники таганрогского центра помощи детям стали лауреатами областного фестиваля «Созвездие»

Итоги областного фестиваля детского художественного творчества «Созвездие» среди организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подвели 17 мая в Ростове.

В этом году фестиваль проводился в 26-й раз. Организатором творческого форума выступает Минобразования Ростовской области. Фестиваль направлен на социализацию детей-сирот, выявление, развитие и поддержку одаренных ребят, сообщается на портале донского правительства.

В 2024 году участниками «Созвездия» стали 186 воспитанников 23 центров помощи детям и Азовского детского дома-интерната.

Конкурсанты выступили в таких номинациях как вокальное исполнение, хореография, инструментальное творчество. Более 60 ребят стали финалистами.

В числе лауреатов «Созвездия» — воспитанники Таганрогского центра помощи детям № 3. В номинации «Хореографическое творчество» танцевальный номер «Ромашковые поля» в исполнении ансамбля «Карусель» получил приз зрительских симпатий. Второе место у наших ребят — в номинации «Вокальное творчество (ансамбль)». Вокальную группу «Лад» отметили за песню «Самовар».

Фестиваль «Созвездие» — еще один повод гордиться совместной работой. Творчество наших воспитанников высоко оценивается на федеральном уровне: 11 раз мастерство юных дончан было отмечено дипломами победителей и лауреатов на Всероссийском конкурсе «Созвездие». Уверен, что и в этом году победители регионального конкурса достойно проявят себя в Москве, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Отметим, что за последние годы деятельность центров помощи детям на Дону существенно изменилась: условия проживания ребят максимально приближены к семейным. За последние три года в семьи переданы 228 воспитанников организаций, а жильем обеспечены 2668 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото Таганрогского центра помощи детям № 3