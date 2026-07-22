Воспитанница спортшколы Таганрога завоевала серебро Спартакиады учащихся по тхэквондо

Воспитанница таганрогской спортивной школы олимпийского резерва № 13 Кристина Нифонтова завоевала серебряную медаль на VIII летней Спартакиаде учащихся «Юношеская Россия — 2026» по тхэквондо.

Соревнования прошли в Саранске (Республика Мордовия) и стали одними из самых масштабных и значимых спортивных событий страны для юных атлетов. На турнир съехались более 500 участников из 40 регионов России.

Кристина Нифонтова достойно представила команду и заняла второе место в дисциплине «Женская тройка». Подготовил спортсменку тренер Влас Шаповалов.

Ранее мы рассказали, что батутисты из Таганрога завоевали награды в финале Спартакиады учащихся России.

Фото ВК СШОР №13