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Восемь студентов из Ростовской области стали победителями «Большой перемены»

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Всего победителями и призерами «Большой перемены» стали 27 студентов донских колледжей и техникумов.

#В стране

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», участие в котором приняли  студенты учреждений среднего профессионального образования.

Ростовская область вошла в число лучших регионов по количеству лауреатов конкурса.

«Восемь студентов колледжей и техникумов региона стали победителями, в число призеров вошли еще 19 участников», – приводит donland.ru слова министра общего и профессионального образования Дона Тамары Шевченко.

Отмечается, что победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей, выпускники-призеры – по 200 тысяч рублей. Также денежные призы предусмотрены победителям и призерам среди студентов младших курсов.

Педагоги-наставники победителей будут отмечены премиями в размере 150 тысяч рублей и пройдут образовательную программу от партнеров «Большой перемены», а педагоги, подготовившие призеров, – по 50 тысяч рублей.    

Всего участниками насыщенной образовательной программы финала стали 600 студентов со всей России. Ведущие эксперты в области медиа, образования, спорта, бизнеса и профориентации рассказали ребятам о принципах командного взаимодействия, провели лекции, мастер-классы по презентации проектных инициатив.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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