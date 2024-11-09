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Вопросы изучения и сохранения исторических некрополей обсудят в Таганроге

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В Таганроге 14-15 ноября пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и сохранение исторических некрополей». Об этом сообщает Таганрогский музей-заповедник.

Город

С докладами выступят 60 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Ростовской, Воронежской, Курской, Новосибирской областей.

Организаторами мероприятия стали факультет истории и филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный архив Ростовской области, ООО «ОКН-проект» при поддержке ИП Е. А. Алексеенко.

Пленарное заседание пройдет 14 ноября на площадке Литературного музея А. П. Чехова (ул. Октябрьская, 9), Запланированы также заседания секций, которые 15 ноября состоятся в аудиториях факультета истории и филологии (ул. Инициативная, 46) Таганрогского института имени А. П. Чехова филиала РГЭУ (РИНХ). Темы, которые там будут обсуждаться, касаются археологии, традиций и обрядов в культуре погребений. Также будут работать секции «Некрополь в городском пространстве: подходы к изучению и проблемы сохранения» и «Воинские захоронения: формирование, историческая память и проблемы мемориализации».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет фестиваль «ИНТЕГРАЦИЯ: культура речи».

Фото ВК Партия любителей старого кладбища г. Таганрога

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Таганрогская правда
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