В Таганроге пройдет фестиваль «ИНТЕГРАЦИЯ: культура речи»

Он соберет логопедов и специалистов в области культуры речи.

В Таганроге 14 ноября на базе института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) пройдет Фестиваль «ИНТЕГРАЦИЯ: культура речи», приуроченный к Международному дню логопеда.

Фестиваль соберет профессионалов и студентов, специалистов в области культуры речи и логопедов, а также обучающихся этим профессиям. На мероприятии пройдут интеграционные сессии, а также состоится обмен опытом и решениями профессиональных кейсов.

Организаторами фестиваля выступили Таганрогский институт имени А.П. Чехова и городская общественная организация «Речеград» при поддержке администрации города. Цель мероприятия — подчеркнуть роль логопедов, поддерживающих людей с нарушением речи, сообщила пресс-служба администрации Таганрога.

В России практически в каждом образовательном учреждении работают логопеды, занимающиеся ранней диагностикой и коррекционной работой с детьми. В современных реалиях логопеды востребованы также в процессе реабилитации взрослых после травм и других серьезных повреждений, говорится в сообщении.

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