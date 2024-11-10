Волонтеры Таганрогского отделения «Русской общины» доставили гуманитарный груз в зону СВО

Со многими волонтерскими организациями бывал корреспондент «Таганрогской правды» в зоне проведения спецоперации. В новую поездку мы отправились вместе с участниками Таганрогского отделения общественной организации «Русская община».

Организация эта в соответствии с требованиями законодательства РФ прошла регистрацию в органах Министерства юстиции России. Дата создания – 20 мая 2013 года. В Таганроге ее отделение создано весной 2023-го. Все эти полтора года «общинники» активно помогают бойцам спецоперации. Способствуют этому хорошо отлаженные горизонтальные связи с «Русскими общинами» практически всех городов России.

Как объяснил представитель Таганрогского отделения Дмитрий Иванов, в любое время суток он имеет возможность позвонить в любой город нашей Родины и попросить о помощи практически по любому вопросу. Если эту просьбу по какой-то причине выполнить не смогут, обязательно переадресуют в другой город, в другую организацию. И так будет продолжаться до тех пор, пока проблема не решится.

Кроме этого, сдают деньги на приобретение необходимого по заявкам с передовой. У кого есть возможность, приобретают материальные средства сами и доставляют на пункт сбора для адресной передачи. Всё, как в других волонтерских организациях. В Таганрогском отделении порядка 8-10 волонтерских групп, которые доставляют бойцам «гуманитарку» в зону спецоперации.

Счет таким поездкам потерян давно. Да и какой в нем смысл? Главное – не количество, а качественное наполнение. Основное направление работы: доставка адресных посылок бойцам и выполнение конкретных заявок от подразделений. И конечно, что-то от души: «вкусняшки», мёд, варенье, домашняя выпечка. В этот раз мы ехали в одно из артиллерийских соединений с несколько необычным грузом — в багажнике сварочный аппарат, перфоратор, отрезные диски по металлу, электроды.

Попутчики

Один из них уже назван – Дмитрий Иванов. За рулем автомобиля второй — Владимир Якуня, тоже член организации «Русская община». Многие таганрожцы, уверен, не раз видели его «Хундай» с флагом СССР и громкоговорителями, установленными на верхнем багажнике. Частенько, особенно в дни государственных праздников, он разъезжает по городу, а из громкоговорителей слышны народные и патриотические песни. Инициатором этой поездки, собственно, и был Владимир. Но всё по порядку.

Как-то летом он возвращался на своей машине из Краснодара. По дороге пристроился за грузовиком, в кузове которого находились бойцы. По форме было видно, что они из зоны спецоперации. Владимир включил музыку, на что военнослужащие отреагировали весьма воодушевленно, и таким образом сопровождал их часа полтора-два. Через некоторое время военный «КамАЗ» остановился, ребята выпрыгнули из кузова, чтобы немного размяться. Остановился и Владимир. Вышел из машины, завязался непринужденный разговор. Ребята поблагодарили его за музыкальное сопровождение, стали рассказывать о себе. Оказалось, это бойцы противотанкового подразделения, среди которых есть таганрожец. Владимир оставил свою визитку, просил звонить, если что-то понадобится… Понадобилось скоро. Так «Русская община» помогла выполнить первую заявку для артиллерийской бригады.

Вот и сейчас везли всё необходимое плюс то, что от души. Поездка была интересной еще и потому, что Владимир не изменил своей привычке. Во-первых, водителей встречных военных машин приветствовал подачей звукового сигнала, они отвечали аналогично либо переключением света фар. Во-вторых, включал записи песен при проезде населенных пунктов и блокпостов. Даже пункт пропуска «Весело-Вознесеновка» пересекли под «Прощание славянки». В-третьих, на каждом блокпосту останавливался, брал из машины припасенную коробку с печеньем или другими вкусностями и отдавал бойцам. Вот так, с музыкой и песнями, подъехали к месту встречи. Из ожидавшей нас машины вышли двое. Поздоровались, представились, стали перегружать привезенное. К счастью, у бойцов нашлось время для беседы.

«Боги войны»

Как рассказали «боги войны», гвардейская артиллерийская бригада, в состав которой входит противотанковое подразделение, действительно представляет для врага серьезнейшую угрозу. Названия РСЗО, образцов ствольной артиллерии и минометов, упоминание их калибров поневоле вызывали уважение. ВСУшники и иностранные наемники наверняка испытывают ужас, когда по их позициям начинает работать вся эта реактивно-артиллерийско-противотанковая мощь.

Моими собеседниками стали таганрожец с позывным «Мастер» и житель Краснодара Артур. Оба – командиры отделений, операторы противотанковых ракетных комплексов. Артур — контрактник, в составе бригады с самого начала ее формирования летом 2020 года. В начале спецоперации был прикомандирован к одному из подразделений специального назначения, участвующего в штурме Мариуполя. Задачей являлась поддержка бойцов спецназа огнем по выявленным бронированным целям и поражение долговременных огневых точек противника. Потом он вновь вернулся в состав бригады.

«Мастер» пришел в соединение позже. Когда началась частичная мобилизация, добровольно явился в военкомат Западного и Прикубанского округов Краснодара (тогда работал в этом городе) и подписал контракт. Уже в сентябре 2022 года попал в противотанковое подразделение соединения, которое находилось в ЛНР, в районе Кременной.

Тогда шли оборонительные бои. Более четырех месяцев артиллеристы совместно с танкистами и мотострелками противостояли врагу. Вели огонь, уничтожали бронеобъекты. В основном это были танки Т-64 и БМП советского образца. Общими усилиями разрушили мечту Зеленского встретить Новый год в Кременной.

Потом бригада участвовала во всех боях по освобождению тактически значимых населенных пунктов – Марьинки, Авдеевки, Новобахмутовки и ряда других. За массовый героизм, стойкость и мужество 25 августа 2023 года бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская».

В соединении есть артиллерийский расчет, который в ходе успешной контрбатарейной борьбы уничтожил 52 орудия противника. Среди них крупнокалиберные гаубицы советского производства и американские М777. Бойцы противотанкового подразделения вносят свой неоценимый вклад в уничтожение противника, ведут прицельный огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) по вражеской бронетехнике, огневым точкам и скоплениям пехоты (в этом случае ПТУРы также показали свою эффективность).

Три километра ползком…

Сейчас работать стало «интересней», поскольку танки, БМП и бронетранспортеры советского производства практически все выбиты, настал черед их западноевропейских и штатовских «собратьев». Рассказали про запомнившийся эпизод на одном из участков боевых действий. Украинские танкисты несколько дней неожиданно выводили из укрытий свои танки, успевали сделать несколько выстрелов по нашим позициям и так же быстро скрывались. Для их уничтожения на позицию скрытно выдвинулся расчет переносного противотанкового комплекса. Бойцы, маскируясь, ползли три километра в течение трех суток, дабы не быть обнаруженными и уничтоженными, достигли удобной для ведения огня точки и развернули установку. Противник, уверенный в своей безнаказанности, вновь начал привычный маневр. Два западногерманских «Леопарда-2А5» и американский М2 «Бредли» остались гореть на поле боя. А противотанковый расчет успешно вернулся в наше расположение.

Конечно, всё не так просто. И «Мастер», и Артур имеют ранения, но уверенности ни в себе, ни в окончательной победе не теряют. За проявленные мужество и боевое мастерство оба награждены медалями «За отвагу», Артуру вручена медаль «За боевые отличия».

А причина того, почему на этот раз ребятам доставлен несколько необычный груз, на самом деле проста. Противотанкисты получают новые самоходные комплексы. Оборудовать их противодроновой защитой им предстоит самостоятельно. Для заводов это лишние трудозатраты, а на «передке», исходя из боевого опыта, лучше знают, как сберечь боевые машины.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора