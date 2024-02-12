Волонтеры Таганрога принимают от горожан жестяные банки для изготовления окопных свечей

Принести ненужные банки можно в корпус «Д» ИТА ЮФУ с 12 по 19 февраля. Все собранные банки волонтеры превратят в окопные свечи.

С предложением делать окопные свечи студенты ИКТИБ ЮФУ обратились ещё перед новогодними праздниками. Идея нашла отклик в Инженерно-технологической Академии ЮФУ, к сбору подключились и другие институты. За небольшой период времени удалось собрать более 500 железных банок. Первая партия уже отправлена в зону СВО через волонтеров.

Окопные (блиндажные) свечи используются для обогрева, на них можно подогреть и даже приготовить пищу. Такие свечи горят до 6-8 часов, не затухая при сильном ветре. Для изготовления свечей подойдут чистые и несмятые банки от овощных и фруктовых консервов (горошка, кукурузы, ананасов и т.д), сгущенки, от детской смеси и другие, — пояснили волонтеры.

Пункт сбора банок и другой гуманитарной помощи организован на базе ИРТСУ ЮФУ в аудитории ДП-20у (пер. Некрасовский, 44). Часы работы (с понедельника по субботу): 11.55-13.30, 17.40-19.15

Помимо окопных свечей, бойцам требуется и многое другое. Ознакомиться со всеми позициями cбора можно по ссылке.

Даже несколько банок могут принести пользу! Такие нехитрые, но необходимые изобретения помогут военнослужащим согреваться холодными вечерами, сушить свою одежду после успешно выполненных задач, а также готовить пищу, не покидая укрытия, — считают активисты.

Фото Вконтакте ИРТСУ ЮФУ