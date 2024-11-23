Волонтеры Таганрога передали гуманитарную помощь подразделению ПВО

«Сами не летаем и другим не даём», — такие слова прочитали волонтеры Таганрога на шевроне бойцов подразделения противовоздушной обороны, в которое доставили очередную партию гуманитарной помощи.

Для этой поездки адресных посылок набралось столько, что ехать пришлось на двух загруженных под потолок машинах. Вновь «Афганский гараж» и его участники Василий Корольчук, Виктор Усков и Евгений Бутылин направились туда, где эту помощь ждут с нетерпением.

В этот раз предстояла встреча с двумя военнослужащими зенитно-ракетного подразделения одной из мотострелковых бригад. Один командир взвода с позывным «Ингода», другой водитель с позывным «Щерба». Оба контрактники, оба из Читы. Бригада до начала спецоперации дислоцировалась в Забайкальском крае.

Интересно порой складываются военные судьбы у военнослужащих. Срочную «Ингода» служил механиком-водителем БМП. После ее окончания подписал контракт и в звании прапорщика продолжил службу. В начале спецоперации в штурмовом подразделении командовал штурмовым взводом. Много рассказывать об этом времени не стал. Ограничился общими словами о том, что да, заходили в лесополки на опорники противника, зачищали занятые населенные пункты. Понятно, что штурмовые действия связаны с ранениями и потерями, возможно поэтому вспоминать и не хотел.

После возвращения из отпуска получил новое назначение и из «штурмов» был переведен в зенитно-ракетный дивизион. «Щерба» пришел в подразделение позже. Сам после начала спецоперации явился в один из Читинских военкоматов и подписал контракт. Так закончилась мирная жизнь водителя пожарной машины. Сейчас обеспечивает боевую работу и повседневную жизнедеятельность подразделения. Спокойной службы не получается, поскольку зенитчики постоянно на боевом дежурстве, прикрывают позиции мотострелков как в обороне, так и при наступлении. Без ранений, к сожалению, тоже не обошлось. «Ингода» награжден Георгиевским крестом IV-й степени.

Комплекс противовоздушной обороны, состоящий на вооружении подразделения, позволяет своевременно обнаруживать и гарантированно поражать практически все воздушные цели противника. В списке уничтоженных — и американские «Хаймарсы», и турецкие «Байрактары». С вертолетами и самолетам противника сталкиваться не приходилось. На тех участках, где действовала и действует мотострелковая бригада, ВСУшники авиацию не применяли и не применяют.

Бытовые условия зенитчиков ничем не лучше и не хуже остальных подразделений, живущих в полевых условиях: блиндажи, землянки. Все надежно укрыто под землей, даже баня. Только внутреннее убранство у каждого на свой вкус и возможности.

Евгений Пограничный, фото автора