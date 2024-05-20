Волонтеры Таганрога доставили на передовую гуманитарную помощь и детские письма

Очередную партию гуманитарной помощи и детские письма доставили в госпиталь и штурмовую роту волонтеры общественной организации «Афганский гараж» из Таганрога.

Предыстория

О срочности поездки говорить не приходится. Госпиталь — забота о жизнях и здоровье находящихся на излечении. Штурмовая рота — солдаты, идущие в бой. Кстати, «штурмовикам» для очередного испытания в боевых условиях небольшую партию термозащитных одеял передала Марина Храпова, администратор группы «Добро в нас».

Не оставили своим вниманием участников СВО и учащиеся одной из общеобразовательных школ Москвы. Они подготовили поздравительные открытки с Днем Великой Победы. Их передала из столицы одна из участниц группы. Неровный почерк, некоторые слова написаны с ошибками. Но эти искренние детские пожелания бывают порой дороже привозимой «гуманитарки».

Поехали…

Итак, первый пункт назначения — госпиталь. После выгрузки «гуманитарки» разговорились с врачами и медсестрами. Работа у них очень напряженная. Сюда поступают раненые с пунктов сбора из районов ведения боевых действий. Им оказывают первую медицинскую помощь, потом распределяют по другим лечебным учреждениям, где они окончательно восстанавливаются. Но больше всего медсестричек беспокоят не трудности, а периодические обстрелы. Иногда «прилеты» случаются так близко, что со стен и потолка комьями сыплется штукатурка, а коробки с медикаментами приходится очищать, перебирать и переставлять снова и снова. Но что делать, привыкли.

Когда перетаскивали коробки, к нам подошел один из раненых. Его интересовало, почему привезенное вместе со всеми носит военный со звездами подполковника. Разговорились. Оказалось, боец служит в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). С разведчиком-диверсантом лицом к лицу столкнулся впервые. Конечно, попросили его в меру дозволенного рассказать о себе, о тех задачах, которые приходится выполнять.

У него (имя, фамилию и позывной просил не называть) это второй контракт. После окончания первого приехал домой, пробыл несколько недель на «гражданке» и решил вернуться в свое спецподразделение: понял, что здесь принесет больше пользы, да и как-то привычнее. Боец посетовал, что во время выполнения очередной задачи его «малость зацепило». Насколько эта «малость» серьезна, уточнять не стал.

О том, над чем приходится «работать» ему и его друзьям, рассказал вкратце. Название подразделения говорит само за себя: диверсии в тылу противника, сбор разведывательных данных. Сказать просто, исполнить сложнее. Тем более в современных условиях ведения боевых действий, когда противник массово использует беспилотники. Очень трудно обеспечить скрытность, но в подразделении разработаны и успешно применяются приемы противодействия.

Группа специализируется на действиях в ближнем тылу противника. Минировали дороги, небольшие мосты, срывали ротацию подразделений ВСУ, вели визуальную разведку и с помощью приборов. В случае обнаружения целей, представляющих наибольшую угрозу для наших войск, уничтожали их своими силами. Иногда, чтобы не обнаружить свое местоположение, передавали координаты артиллеристам и подразделениям БПЛА. Приходилось ходить и за «языком». Бывало, брали сразу двух, чтобы на допросах выявить разногласия в показаниях и подтвердить их достоверность. Иногда ставились задачи не совсем «по специальности» — просто командование решало, что выполнить их способны только бойцы ДРГ.

Приходилось оказывать помощь и «штурмовикам». В этой связи вспомнились два случая. Первый — когда перед одним из «опорников» ВСУшники оборудовали роботизированную пулеметную установку. Много неприятностей доставил западный «подарок». Артиллеристы применили всё свое умение и опыт, чтобы уничтожить огневую точку. Второй — когда на складах занятого укрепрайона обнаружили почти две тысячи беспилотников штатовского производства.

Стало понятно, почему над нашими позициями они «висят» почти круглосуточно, если только позволяет погода. Да и не экономят их особо. Позволяют себе охоту на одиночных наших бойцов, используют, чтобы добить раненых.

Разговор, конечно, состоялся интересный и познавательный, только пришла пора прощаться.

Не забыли и о поздравительных письмах. Половину оставили в госпитале, а другую повезли тем, кто идет на штурм.

На полигоне

Последние бои для штурмовой роты, в которую предстояло доставить целевой груз, были тяжелыми. Подразделение пришлось доукомплектовать, а для отработки боевого слаживания — вывести на учебный полигон. Имущество предстояло передать главному ротному «снабженцу» — старшине. Встреча, как всегда, произошла в теплой и дружеской обстановке. И это не казенные слова из средств массовой информации прошлых лет. Всех, кто привозит «гуманитарку» (в сокращенном варианте — «гумку»), действительно принимают как друзей, с радостью.

Нас больше всего интересовало то, что происходит на полигоне, как идет боевая подготовка с учетом реалий спецоперации. Сначала пускать на территорию не хотели категорически. Положение спас старшина. После его доклада о том, что нами привезено, пропустили, но только в сопровождении и с запретом на видео- и фотосъемку.

Всё начинается с азов – индивидуальных стрельб. Они проводятся со стрелками, пулеметчиками, гранатометчиками. Новичкам необходимо «привыкание» к оружию, опытным — закрепление навыков владения им. Хотя, кажется, эти навыки «вросли» в них окончательно.

Проводится практическая подготовка по тактической медицине — от оказания доврачебной помощи себе и товарищам до эвакуации раненых под обстрелом.

Отрабатывается взаимодействие при штурмах «опорников» противника – как между группами, так и с артиллерией, «бронёй» и операторами БПЛА. Учебные опорные пункты повторяют расположение и оборудование аналогичных пунктов ВСУ. Занятия проводятся днем и ночью. Подготовку ведут те, кто участвовал в боевых действиях и знает особенности штурма. Они интересны и своеобразны, только писать обо всём по известным причинам мне настоятельно не рекомендовали.

На нашу просьбу испытать на себе, как «штурмовикам» приходится добираться до противника — в пешем порядке и полной экипировке, — ответили отказом. Можно, конечно, было найти пару комплектов амуниции, нагрузить желающих оружием с боеприпасами, но… Нас надо одеть, объяснить, в какую сторону и до какого рубежа бежать (конечно, без стрельбы),проверить (в первую очередь!), не растеряли ли «новоявленные штурмовики» боеприпасы (а это время, которое на полигоне и так уплотнено). И всё в целях нашей же безопасности: мало ли что…

Доказывать, что с нами ничего непредвиденного не произойдет, не стали. Понятно, здесь свои порядки. Спасибо, что допустили на территорию полигона, да еще и посвятили в некоторые «тонкости» штурма и подготовки солдат.

Прощались, как всегда, на доброй ноте. Пожелали беречь себя, возвращаться живыми и здоровыми. Уже отъезжая, краем глаза увидел, как двое «штурмовиков» сразу принялись разглядывать и читать поздравительные письма школьников. Помню, что в них только теплые слова и добрые пожелания. Очень хочется, чтобы они сбылись.

Евгений Бутылин, фото автора