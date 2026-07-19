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Волонтер из Таганрога и его команда изготовили для бойцов СВО более 200 тысяч изделий за год

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На форуме Народного фронта «Всё для Победы!», который завершился в Москве, отметили заслуги волонтера из Таганрога Дмитрия Смирнова. За последний год вместе со своей командой он изготовил для военнослужащих более 200 тысяч различных изделий.

Новости Таганрога

Дмитрий Смирнов руководит волонтерским сообществом «Умельцы – фронту». По образованию он специалист в сфере информационных технологий. Вместе с единомышленниками проектирует и печатает на 3D-принтерах необходимые детали для бойцов и госпиталей, а также помогает налаживать радиосвязь.

Каждое изготовленное изделие облегчает выполнение боевых задач, помогает сохранять технику и спасает жизни.

«Кроме того, Дмитрий прошел обучение на оператора БПЛА и разработал краткий курс по основам 3D-печати, который сейчас преподает военнослужащим в Южном федеральном университете», — рассказали в региональном штабе Народного фронта.

На форуме «Всё для Победы!» вклад Дмитрия Смирнова и его команды получил официальное признание. Награда стала знаком благодарности всем добровольцам, которые ежедневно помогают фронту своим трудом и знаниями.

Ранее мы рассказывали о том, что библиотеки Таганрога отправили гуманитарную помощь бойцам СВО.

Фото: ВК «Народный фронт. Ростовская область»

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Таганрогская правда

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