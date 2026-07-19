Волонтер из Таганрога и его команда изготовили для бойцов СВО более 200 тысяч изделий за год

На форуме Народного фронта «Всё для Победы!», который завершился в Москве, отметили заслуги волонтера из Таганрога Дмитрия Смирнова. За последний год вместе со своей командой он изготовил для военнослужащих более 200 тысяч различных изделий.

Дмитрий Смирнов руководит волонтерским сообществом «Умельцы – фронту». По образованию он специалист в сфере информационных технологий. Вместе с единомышленниками проектирует и печатает на 3D-принтерах необходимые детали для бойцов и госпиталей, а также помогает налаживать радиосвязь.

Каждое изготовленное изделие облегчает выполнение боевых задач, помогает сохранять технику и спасает жизни.

«Кроме того, Дмитрий прошел обучение на оператора БПЛА и разработал краткий курс по основам 3D-печати, который сейчас преподает военнослужащим в Южном федеральном университете», — рассказали в региональном штабе Народного фронта.

На форуме «Всё для Победы!» вклад Дмитрия Смирнова и его команды получил официальное признание. Награда стала знаком благодарности всем добровольцам, которые ежедневно помогают фронту своим трудом и знаниями.

Ранее мы рассказывали о том, что библиотеки Таганрога отправили гуманитарную помощь бойцам СВО.

Фото: ВК «Народный фронт. Ростовская область»