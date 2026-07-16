Библиотеки Таганрога отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

В сборе приняли участие сотрудники и читатели.

С 1 по 15 июля профсоюзный комитет Центральной библиотечной системы Таганрога организовал благотворительную акцию «Поможем нашим!» в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. К сбору помощи присоединились как сотрудники, так и читатели городских библиотек.

Благодаря усилиям неравнодушных жителей на передовую отправили средства гигиены, медикаменты, консервы, мед, таблетки для обеззараживания воды, постельное белье, полотенца, воду и одеяла.

«Огромная благодарность всем участникам акции! Вместе мы – сила!» — говорится в сообщении на сайте библиотеки имени А.П. Чехова.

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова