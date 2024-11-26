Волейболистки Таганрога взяли золото на областном первенстве

В Ростове прошло первенство Ростовской области по волейболу среди команд девушек до 19 лет, на котором таганрогские волейболистки одержали очередную победу.

Три дня на волейбольных площадках шли сражения между семью командами девушек из Таганрога, Ростова, Батайска, Красного Сулина, Новошахтинска и Пролетарска. По результатам игр таганрожцы завоевали золото.

Кстати, совсем недавно команда Таганрога стала чемпионом в областном первенстве среди команд спортсменов до 16 лет. И вот — новые соревнования и новая победа!

Ранее мы рассказали, что гимнастки Таганрога привезли награды с областных соревнований.

Фото ВК «Таганрог спортивный»