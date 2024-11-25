Гимнастки Таганрога привезли награды с областных соревнований

Сразу множества наград были удостоены наши юные спортсменки — воспитанницы таганрогской муниципальной спортшколы № 3 – на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Сокровище нации», которые прошли в Ростове-на-Дону.

Так, Екатерина Афанасьева взяла «серебро» по программе мастеров спорта. Медали различного достоинства в своих разрядах и группах завоевали: Валерия Кочева, Ева Коркишко, Вера Огиренко, Валерия Александрова, Виктория Ольхова, Софья Смыкова и Варвара Жихарь.

Кроме того, второе место по первому взрослому разряду заняла команда групповых упражнений.

Поздравляем наших юных землячек, а также их тренеров-преподавателей Оксану Александровну Кулигину и Юлию Анатольевну Баломуткину, причем Юлию Анатольевну – еще и с Днем рождения: успехи воспитанниц для неё — лучший подарок.

Ранее мы рассказали, что футболисты «Форте» стали чемпионами своей группы второй лиги.

Фото ВК «Таганрог спортивный»