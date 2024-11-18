Волейболистки из Таганрога в составе сборной Ростовской области завоевали серебро на зональном этапе первенства России среди команд девушек до 16 лет.

Соревнования прошли в Кисловодске. В них приняли участие 11 команд: Ростовская, Волгоградская, Астраханская и Запорожская области, Краснодарский и Ставропольский край, Донецкая Народная Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Осетия, Республика Адыгея.

По результатам команда Ростовской области вышла с 1 места из группы, в полуфинале выиграла у Волгограда и в финале проиграла в борьбе Краснодарскому краю. В итоге наши спортсменки завоевали серебро и путевку в полуфинал России, который пройдет в январе 2025 года.

В составе сборной Ростовской области были спортсменки из Таганрога, Ростова, Батайска, Волгодонска. Наш город был представлен воспитанницами спортшколы № 3: Татьяной Авдеенко, Екатериной Атановой, Кирой Андреевой, Софьей Дремовой, Таисией Крысько, Алиной Левой и Евой Стадник. Ева.

Ранее мы рассказали, что батутистки Таганрога успешно выступили на областных соревнованиях.

Фото ВК «Таганрог спортивный»