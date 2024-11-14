Батутистки Таганрога успешно выступили на областных соревнованиях

Таганрогские батутистки приняли участие в заключительном этапе областных соревнований «Таганрогская чайка». Серебряные и бронзовые медали завоевали спортсменки спортшколы № 2.

В синхронных прыжках на батуте среди юниорок 15-16 лет второе место завоевали Дарья Разумная и Полина Мирошниченко.

В прыжках на двойном минитрампе на третью ступень пьедестала поднялась Дарья Разумная. В синхронных прыжках среди спортсменок 13-14 лет 2 место заняла Юрия Задрановская. Среди девушек возрастной группы 13-16 лет бронзовую награду получила Полина Мирошниченко.

Ранее мы рассказали, что виндсёрферы из Таганрога стали победителями нескольких соревнований.

Фото ВК «Таганрог спортивный»