Волейболистки из Таганрога стали победителями и призерами Донской детской пляжной лиги

В Ростове-на-Дону завершилось Первенство города по пляжному волейболу среди девочек от 13 до 16 лет. Соревнования проходили в течение всего лета. В них принимали участие спортсменки таганрогской спортшколы № 3.

По результатам предварительных туров нашим девчонкам удалось собрать 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых комплекта медалей.

«Донская детская пляжная лига — это стимул и мотивация для юных волейболисток трудиться в течение летнего сезона. Именно участие в регулярных соревнованиях позволяет тренерам увидеть результаты и отследить рост спортсмена», — отмечают в спортшколе.

В финальном туре встречались 16 лучших пар региона, которые набрали наибольшее количество рейтинговых очков. И здесь таганрогские спортсменки показали наилучшие результаты.

В копилке воспитанниц спортшколы № 3 — «золото» и «серебро» в возрастной категории до 14 лет. Победителями турнира стали Ева Стадник и Алина Левая, второе место — у Екатерины Атановой и Дианы Харитоновой.

Также «золото» и «серебро» наши спортсменки завоевали в возрастной категории до 16 лет. Лидеры — Таисия Крысько и Татьяна Авдеенко, серебряные призеры — Анна Капацина и Софья Дрёмова.

Поздравляем спортсменок и их тренеров со столь высоким результатом и желаем дальнейших успехов, как на площадке, так и за ее пределами!

Ранее мы сообщали, что таганрогские дзюдоисты стали победителями и призёрами турнира «Освобождение».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»