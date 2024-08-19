Таганрогские дзюдоисты стали победителями и призёрами турнира «Освобождение»

На их счету медали всех видов.

В Таганроге в спортивном клубе «Дзюдо Тайм» прошел открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков «Освобождение». В соревнованиях приняли участие спортсмены из спортивных школ и клубов Таганрога, команды из Ростова и Ростовской области.

Среди спортсменов в возрасте 12-13 лет в весовой категории до 60 кг бронзовым призером стал Буторкин Вячеслав (тренер Александр Криворучко).

В возрасте 10-11 лет среди девочек в весовой категории до 30 кг первое место и золотую медаль завоевала Белявцева Анна, среди юношей в весовой категории до 34 кг серебряным призером стал Капп Денис. Спортсменов тренирует Маргарита Криворучко.

Фото: «Таганрог спортивный»