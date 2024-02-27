Военно-спортивные соревнования «Поколение первых» прошли в школе Таганрога

В соревнованиях приняли участие пять команд учеников 9-11 классов.

Накануне Дня защитника Отечества в школе №39 Таганрога при информационной поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (проекта, поддержанного лично Президентом России Владимиром Путиным) состоялись военно-спортивные соревнования «Поколение первых». Соревнования были направлены на выявление самой сильной функционально подготовленной команды старшеклассников.

Членом Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» является учитель физкультуры школы №39 Александр Степанов. Александр Владимирович — рекордсмен России (4 сентября 2022 года в Таганроге он протянул два трамвая в сцепке весом в 48 тонн). Этот уникальный человек и стал инициатором проведения совместных мероприятий школы с организацией «Сильнейшая нация мира».

В соревнованиях участвовали пять команд смешанного типа, состоящие из мальчиков и девочек, учащихся 9-11 классов.

Состязания состояли из пяти испытаний: толчок гири 16 кг одной рукой; сборка — разборка автомата Калашникова и одевание противогаза на время; присед + бросок мед бола; перенос двух гирь по 16 кг на дистанцию 10+10 м; перетягивание каната.

Среди девятиклассников в итоге победила команда 9 «б», набравшая больше всего очков. В личных состязаниях среди девятых класса в подъёме гирь победил ученик 9 «а» класса Даниил Ивченко. В упражнении для девочек — ученица 9 «а» класса Элина Акопова.

Среди параллели 10-11 классов победила команда 10 «а» класса. В личном зачёте — ученик 10 «а» класса Кирилл Снимщиков, среди девочек — ученица 11 «а» класса Милена Шинцова.

Все победители и призеры были награждены фирменными футболками, грамотами Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», призами и сладкими подарками, — сообщили организаторы соревнований.

Фото предоставлены движением «Сильнейшая нация мира»