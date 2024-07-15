Главная » #СВО

Военная служба по контракту: как подать заявку

На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

Подать заявку на военную службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны РФ или на едином портале Госуслуг.

#СВО

Заключить контракт на военную службу в Вооружённых силах РФ могут россияне или иностранцы старше 18 лет, имеющие основное общее образование и годные по состоянию здоровья. Для определения состояния здоровья нужно пройти медицинский осмотр в военкомате.

Для поступивших на службу, предусмотрен комплекс мер соцподдержки. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы.

Дети военнослужащих обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Ростовской области с 1 апреля значительно увеличены единовременные региональные выплаты при заключении контракта с Вооруженными Силами РФ. Теперь единовременная региональная выплата составит 700 тысяч рублей. Эти средства смогут получить те, кто подписал контракт в донском регионе, вне зависимости от их места проживания или регистрации. Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат ещё 300 тысяч рублей. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также мобилизованные, которые решат заключить контракт, получат по 300 тысяч рублей.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

военкомат выплаты военным служба по контракту спецоперация
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru