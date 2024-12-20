«Водоканал» Таганрога завершает ремонт водовода на улице Петровской

Капитальный ремонт водовода на улице Петровской — на участке от переулка Малого Садового до переулка Итальянского — коммунальная служба начала в середине августа 2024 года.

Все это время для проведения ремонтных работ по центральной улице Таганрога частично ограничивают движение транспорта.

«Городской «Водоканал» завершает капитальный ремонт водовода, проложенного по ул. Петровской. Уже сейчас жители получают воду по новому трубопроводу. Подрядчику осталось завершить обустройство двух колодцев, восстановить асфальтовое покрытие на местах разрытий и привести в порядок места производства работ», — сообщила 19 декабря глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, ремонт проводился методом санации. Это позволило минимизировать число разрытий на улице Петровской.

Трубопровод, проложенный в 1958 году, требовал ремонта, так как аварии здесь происходили ежемесячно. Поэтому участок от переулка Малого Садового до переулка Итальянского был включен в производственную программу «Водоканала» на 2024 год. Ремонт выполнен за счет собственных средств предприятия, что стало возможным благодаря новым тарифам.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в Таганроге планируют отремонтировать 7500 метров сетей водоснабжения.

Фото Анатолия Ивашова