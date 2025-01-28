«Водоканал» Таганрога реконструирует систему очистки сточных вод

Специалисты «Водоканала» Таганрога завершили реконструкцию первичного отстойника и технологического оборудования на городских очистных сооружениях канализации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Старое оборудование было установлено ещё в 1980-х годах и нуждалось в замене. Проведенные работы стали частью первого этапа долгосрочной инвестиционной программы предприятия, направленной на модернизацию всей системы очистки сточных вод.

«Завершить все запланированные мероприятия по обновлению инфраструктуры и улучшению качества очистки стоков, планируется к 2026 году», — рассказала Светлана Камбулова.

Он отметила, что реализация проекта позволит привести городские очистные сооружения в соответствие с экологическими нормами и стандартами, установленными на федеральном уровне.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на аварийной котельной по улице Ленина, 220 работает экспертная комиссия.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой