Главная » #ЖКХ

В Таганроге на аварийной котельной по улице Ленина, 220 работает экспертная комиссия

На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

На котельной, находящейся на территории завода «Красный котельщик», где произошли коммунальные аварии, приступила к работе экспертная комиссия.

#ЖКХ

«По моему поручению на котельной по улице Ленина, 220 побывал мой заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Сегодня здесь начала работу экспертная комиссия под его руководством. Она оценит техническое состояние объекта и предложит меры для поддержания его работоспособности», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Неделю назад на теплосетях этой котельной произошли аварии, оставив без тепла целый район. Сейчас объект функционирует штатно, но капитальный ремонт остаётся приоритетной задачей.

После завершения работы комиссии будут приняты необходимые решения, а также направлено обращение в Правительство Ростовской области с просьбой выделить средства на восстановление объекта теплоснабжения.

Ранее Светлана Камбулова отмечала, что котельная по улице Ленина, 220 нуждается в срочной и масштабной модернизации.

«На объекте, построенном в 1968 году, после передачи котельной в частные руки, с 2008 года, ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас, в соответствии с договором аренды, МУП «Городское хозяйство» имеет право проводить только текущий ремонт и аварийные работы. Котельная нуждается в срочной и масштабной модернизации», — поясняла глава города.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария на котельной ЖКХ новости отопительный сезон Светлана Камбулова теплоснабжение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru