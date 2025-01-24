В Таганроге на аварийной котельной по улице Ленина, 220 работает экспертная комиссия

На котельной, находящейся на территории завода «Красный котельщик», где произошли коммунальные аварии, приступила к работе экспертная комиссия.

«По моему поручению на котельной по улице Ленина, 220 побывал мой заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Сегодня здесь начала работу экспертная комиссия под его руководством. Она оценит техническое состояние объекта и предложит меры для поддержания его работоспособности», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Неделю назад на теплосетях этой котельной произошли аварии, оставив без тепла целый район. Сейчас объект функционирует штатно, но капитальный ремонт остаётся приоритетной задачей.

После завершения работы комиссии будут приняты необходимые решения, а также направлено обращение в Правительство Ростовской области с просьбой выделить средства на восстановление объекта теплоснабжения.

Ранее Светлана Камбулова отмечала, что котельная по улице Ленина, 220 нуждается в срочной и масштабной модернизации.

«На объекте, построенном в 1968 году, после передачи котельной в частные руки, с 2008 года, ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас, в соответствии с договором аренды, МУП «Городское хозяйство» имеет право проводить только текущий ремонт и аварийные работы. Котельная нуждается в срочной и масштабной модернизации», — поясняла глава города.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой