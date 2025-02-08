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«Водоканал» Таганрога организовал подвоз технической воды в оставшиеся без ресурса дома

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Подать заявку на подвоз технической воды жители Таганрога могут по телефону: 8 (8634) 319-438, сообщает предприятие.

Город

Напомним, 8 февраля в части города — Северном жилмассиве, районе Марцево, Михайловки, Нового вокзала, микрорайоне «Дубки» — снижены параметры водоснабжения из-за ухудшения погодных условий.

«Ухудшение погодных условий — усиление восточного ветра и понижение температуры — способствовали образованию шуги (донного льда) в местах водозаборов города Таганрога, что привело к снижению уровня воды и производительности водозаборных сооружений», — пояснил в своем Telegram-канале и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Также снижение уровня воды на водозаборных сооружениях Таганрога вызвало остановку водопроводных насосных станций в хуторах Хапры и Весёлый Мясниковского района. Подача воды приостановлена для сел Чалтырь и Крым, хуторов Калинин, Хапры и Весёлый.

Водоснабжение восстановится после улучшения погодных условий. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки восточный ветер только усилится.

Фото Анатолия Ивашова из архива

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Таганрогская правда
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