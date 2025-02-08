В Таганроге ограничено водоснабжение из-за усиления ветра и образования шуги

Из-за ухудшения погодных условий некоторые микрорайоны города остались без воды.

Так, 8 февраля параметры водоснабжения ориентировочно до 18 часов снижены в Северном жилмассиве, в районе Марцево, Нового вокзала, микрорайоне «Дубки».

О возможных перебоях с водой утром 8 февраля жителей предупредила глава города Светлана Камбулова.

«В связи с ухудшением погодных условий — усилением ветра и понижением температуры — в местах водозаборов наблюдается снижение уровня воды. Такие условия могут способствовать образованию шуги (донного льда). Как показала практика предыдущих лет, это приводит к временному снижению производительности водозаборных сооружений», — сообщила Светлана Камбулова.

И отметила, что информация о ситуации с водоснабжением будет оперативно размещаться на сайте МУП «Управление «Водоканал» и страницах в соцсетях администрации города.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки направление и скорость ветра не изменятся.

«Прошу вас проявить понимание и следить за дальнейшими уведомлениями», — обратилась к жителям глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой